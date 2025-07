Per Allegri non può essere utile alla causa rossonera ed allora lascia subito il Milan: ha detto sì ai bianconeri, ecco la formula

È un Milan diverso quello che Tare e Allegri stanno costruendo. Un Milan che unisce la continuità di alcune scelte (Maignan e Leao) alle novità di altre (l’addio di Theo Hernandez e l’arrivo di Ricci e Modric). Un Milan in costruzione come dimostra la ricerca spasmodica di nuovi terzini (Estupinan è solo il primo) e di un bomber che possa affiancare o alternarsi con Santiago Gimenez.

Un Milan nel quale alcuni calciatori inevitabilmente non troveranno spazio: Allegri ha analizzato la rosa e poi ha tratto le sue decisioni e c’è un calciatore che nei piani del tecnico livornese non c’è mai stato. È destinato all’addio Emerson Royal, nonostante la carenza attuale di terzini nella rosa rossonera: acquistato dal Tottenham lo scorso anno per 15 milioni di euro, la scorsa stagione ha collezionato appena 17 presenze prima di un infortunio che lo ha messo fuori causa e anche fuori dal Milan.

Per lui il destino è segnato ed è lontano dal Milan: ora arriva la proposta bianconera che può accontentare tutti.

Milan, Emerson Royal in bianconero: offerta accettata

Il terzino brasiliano ha detto sì al contratto triennale proposto dal club bianconero: c’è il Besiktas nel futuro del 26enne di San Paolo, con la società turca che ha già il consenso del calciatore ed aspetta ora l’accordo totale con il Milan.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Emerson Royal ha accettato il triennale proposto dalla società di Istanbul, un’offerta che dimostra le intenzioni a lungo termine della compagine turca. Ora si tratta con il Milan: l’idea è quella di chiudere per un prestito con diritto di riscatto, in modo da soddisfare tutte le parti in causa. Emerson Royal in Turchia potrebbe tornare a giocare, il Besiktas avrebbe un anno di tempo per verificare il calciatore e il Milan si libererebbe subito di un ingaggio, liberando spazio per nuovi arrivi.

Tutti contenti dunque ed allora non resta che attendere la fumata bianca definitiva: potrebbe arrivare a breve visto che i contatti tra le parti sono continui e si sono ulteriormente intensificati nelle ultime ore alla ricerca dell’intesa totale. Emerson Royal dal Milan al bianconero: salvo sorprese, e nel calciomercato sono sempre all’ordine del giorno, questo è il destino già scritto per il terzino brasiliano.