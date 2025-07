La Juve ha perfezionato il nuovo acquisto: Igor Tudor lo ha voluto fortemente, Comolli ha accontentato il tecnico croato.

Joao Mario è il secondo colpo in entrata della Juventus dopo quello di Jonathan David. Il terzino ex Porto ha firmato un contratto quinquennale a due milioni di euro all’anno con i bianconeri e si è già messo a disposizione di Igor Tudor. Ora i tifosi sperano che Comolli possa chiudere anche per Jadon Sancho e magari andare a caccia di un centrocampista che possa prendere il posto del partente Douglas Luiz: il brasiliano non si è presentato al primo giorno di ritiro, sancendo quella che pare a tutti una rottura definitiva.

E per quanto riguarda la difesa? Tudor sa bene che potrà contare sui recuperi di Gleison Bremer e Juan Cabal. Il difensore brasiliano ha fatto parte anche della spedizione bianconera al Mondiale per Club, pur non scendendo mai in campo: molto probabilmente l’allenatore croato gli darà un po’ di spazio nelle amichevoli estive con l’obiettivo di averlo pronto per la prima giornata di campionato. Per Cabal, invece, servirà più tempo: l’impressione è che Tudor potrà averlo a disposizione entro ottobre.

Anche per questo l’ex tecnico di Lazio e Verona ha fatto una scelta ben precisa per il reparto arretrato: per la Juve è praticamente un nuovo acquisto. Stiamo parlando di Daniele Rugani, rientrato alla Continassa dopo il prestito all’Ajax: il classe 1994 è anche sceso in campo al Mondiale per Club contro il Real Madrid.

Juve, ecco il nuovo acquisto: lo ha voluto Tudor

Tudor sa bene che Rugani può garantirgli affidabilità ed esperienza e che può essere un importante uomo spogliatoio in un gruppo molto giovane come quello juventino. Ecco perché l’allenatore croato ha già fatto sapere a Comolli che vorrebbe tenere in rosa il difensore toscano. Una richiesta che la Juve sembra disposta ad accogliere.

Il Sassuolo, neopromosso in Serie A, aveva fatto un sondaggio per Rugani ma le parole dell’amministratore delegato Carnevali sembrano escludere la possibilità che la Juve se ne privi. “Rugani è interessante – ha detto Carnevali ai microfoni di Sky Sport – ma non credo che la Juve lo ceda“.

Nella scorsa stagione il 31enne ha collezionato 26 presenze con l’Ajax mettendo a segno una rete. Rugani è ancora scottato dal campionato perso con i Lancieri dopo un finale horror che ha favorito la clamorosa rimonta del PSV: il suo obiettivo è ora quello di riscattarsi in bianconero.