Tudor rompe gli equilibri: in casa Juve si apre una fase cruciale che potrebbe rivoluzionare il destino di Vlahovic

Nonostante il raduno estivo sia iniziato, il mercato dei bianconeri prosegue decisamente a rilento, e alla Continassa non si sono visti volti nuovi. Al momento le strategie di mercato dei bianconeri sono stato contraddistinte da scelte low-cost: Jonathan David è arrivato a parametro zero, anche se a ricche commissioni, Joao Mario è approdato a Torino per uno scambio con il Porto per Alberto Costa più un conguaglio economico, ed infine il Chico Conceicao è stato acquistato a titolo definitivo dal porto per circa 32 milioni, ma dilazionati.

Primi acquisti – o conferme – che ancora non sono sbarcate alla Continassa per iniziare il ritiro. I primi tre rinforzi non bastano al tecnico per completare l’organico, ancora colmo di lacune. La dirigenza è chiamata sia ad accelerare sul fronte del mercato, che a definire le situazione ancora in sospeso: dai quattro acquisti in entrata, agli esuberi da piazzare, fino alla questione di Kolo Muani, e soprattutto fino al nodo di Dusan Vlahovic, decisamente il più intricato. Tuttavia, una scelta di Tudor potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del numero 9.

Vlahovic, colpo di scena: Tudor cambia le carte, la Juve rivede i piani

A un mese esatto dall’inizio ufficiale del campionato, la Juventus è scesa in campo per l’inizio della preparazione atletica estiva dopo l’impegno negli States per il Mondiale per Club. La squadra guidata da Tudor si è radunata alla Continassa per dare il via alla nuova stagione dei bianconeri. Tra i presenti anche Vlahovic. Il centravanti serbo prenderà parte agli allenamenti sotto la guida del tecnico croato.

Una scelta che permette a Vlahovic di continuare a lavorare con il gruppo bianconero, mentre si cerca una soluzione definitiva al nodo legato al suo futuro. La presenta dell’attaccante al centro sportivo conferma la volontà di rispettare gli impegni di inizio stagione. Anche se la presenza di Vlahovic al raduno può far pensare a una possibile permanenza, la realtà è che restano forti dubbi sul suo futuro.

Il caso Vlahovic è una questione che va risolta quanto prima, e per cui i bianconeri rischiano di finire con le spalle al muro. L’agente dell’attaccante è atteso a Torino entro le prossime ore per affrontare faccia a faccia la Juventus e cercare di chiudere un capitolo che si trascina ormai da troppo tempo. Il contratto del serbo scade tra dodici mesi, ma l’ingaggio da 12 milioni netti a stagione pesa come un macigno sui conti bianconeri e sulla strategia del club.

La società, che inizialmente aveva sperato di poter trovare un’intesa per il rinnovo, ha ormai preso atto che quella strada è definitivamente tramontata. Nessuna apertura, nessun passo avanti: solo attesa. E adesso è la Juve a rischiare grosso, con l’eventualità concreta di perdere il giocatore a zero tra un anno. In questo contesto, o si trova una soluzione sul mercato nelle prossime settimane, oppure si apre uno scenario complesso, dove Vlahovic potrebbe restare senza rinnovo né cessione, con tutte le tensioni che ne derivano.