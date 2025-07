Non si può certo dire che il nome di Calhanoglu non sia un nome caldo in questa finestra di calciomercato per l’Inter. Tra Galatasaray e Fenerbahce, la permanenza dell’ex Milan è destinata a profondi cambiamenti.

In questo calciomercato, tra nomi roboanti, aste improvvise e trattative congelate, quello di Hakan Calhanoglu è stato uno dei più chiacchierati in casa Inter. Tutto è iniziato mesi fa, con un’uscita pubblica di Lautaro Martinez, supportata da una presa di posizione netta da parte di Giuseppe Marotta, dopo il discusso atteggiamento del turco nel post-partita contro il Fluminense, durante il Mondiale per Club. Da quel momento, ogni sguardo, ogni dichiarazione o non-dichiarazione, è stata letta come un possibile segnale d’addio. E l’interesse dalla Turchia non ha fatto che alimentare le voci. Galatasaray e Fenerbahce hanno messo gli occhi su Calhanoglu, dando vita a un derby di mercato nazionale che ha fatto tremare i tifosi nerazzurri.

Entrambe le squadre, infatti, hanno cercato di convincere il regista a tornare in patria, offrendo ingaggi da top player e una centralità nel progetto tecnico che avrebbe fatto gola a molti. Ma il turco, per ora, ha deciso di restare. Lo ha fatto con una dichiarazione chiara ad Appiano Gentile, mettendo apparentemente fine a una telenovela lunga settimane. Tuttavia, nel calcio – e soprattutto all’Inter – il “per ora” pesa quasi quanto una firma. E a cambiare le carte in tavola potrebbe essere proprio l’allenatore nerazzurro, Cristian Chivu.

Inter, Chivu studia un nuovo Calhanoglu

Con il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, anche lo spartito tattico dell’Inter è destinato a mutare. Il tecnico rumeno sta lavorando su un sistema più fluido e verticale, che prevede l’abbandono del classico centrocampo a tre per virare verso un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, con due mediani a protezione della difesa e maggiore libertà per gli uomini di qualità tra le linee. In questo contesto, Calhanoglu potrebbe abbandonare i compiti da regista basso, interpretati con maestria negli ultimi due anni, per ritagliarsi un nuovo ruolo più offensivo, da rifinitore puro alle spalle della coppia Thuram–Lautaro, la cosiddetta “ThuLa”. Una posizione che conosce bene, e che potrebbe esaltarne la visione, il tiro dalla distanza e l’ultimo passaggio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 20 turco è già al lavoro per adattarsi a questo nuovo compito. Non sarebbe un semplice spostamento in avanti, ma una vera e propria rilettura del suo impatto sulla manovra offensiva dell’Inter. L’idea di Chivu è chiara: vuole un Calhanoglu più vicino alla porta, libero di inventare e meno condizionato dalle responsabilità difensive. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe convincere definitivamente Calhanoglu a restare e diventare l’uomo chiave del nuovo progetto. Perché se è vero che il mercato può cambiare tutto, è altrettanto vero che un nuovo ruolo può cambiare la percezione di sé all’interno di una squadra.