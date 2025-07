Le ultime dichiarazioni aprono nuovi scenari per il futuro di Lionel Messi: ora il Como aspetta il campione del mondo argentino

Il nome di Lionel Messi torna a circolare tra le mura del Como, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e alimentando sogni di un’estate calcistica da ricordare. Tra suggestioni e ipotesi, la possibilità che il campione argentino possa approdare in Serie A con la maglia della squadra lariana sembra una fantasia lontana, ma proprio in questi giorni qualche dettaglio ha riacceso le speranze.

Da dichiarazioni che sfiorano l’amicizia personale tra Messi e l’attuale allenatore del Como, fino alla presenza della famiglia Roccuzzo in tribuna, la trattativa prende forme che vanno oltre alle semplici suggestioni.

Messi al Como? L’allenatore svela i retroscena e l’ipotesi prende quota

A far scalpore sono state le parole dell’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, amico di lunga data di Lionel Messi, che ha dichiarato: “Messi al Como? Mai dire mai. È stato a casa mia in vacanza, era in viaggio per vedere qualche amico e noi siamo amici, così come le nostre mogli e i nostri figli”. Queste dichiarazioni hanno alimentato un clima di attesa e curiosità, soprattutto considerando la recente presenza della moglie di Messi, Antonella Roccuzzo, in tribuna durante l’amichevole del Como contro il Lille.

Il presidente del club lombardo, Dennis Suwarso, ha commentato con un sorriso questa situazione, ma ha subito precisato che al momento non sono in corso trattative ufficiali per portare Messi in Serie A. “Messi da noi? Sarebbe divertente“, ha detto Suwarso, lasciando però intendere che, almeno per ora, la realtà è diversa dai sogni dei tifosi.

Va inoltre sfatata una leggenda metropolitana che circola da anni: non esistono prove che Messi sia mai stato scartato dal Como in passato per motivi fisici – come la statura e la gracilità fisica. Al contrario, il recente rapporto di amicizia tra il campione argentino e Fàbregas apre a nuove prospettive e lascia immaginare un futuro tutto da scrivere.

I figli di Messi e Fàbregas, infatti, si sono recentemente visti divertiti insieme in una partitella improvvisata sul campo del Sinigaglia, segno che il legame tra le famiglie è solido e che, almeno fuori dal campo, la collaborazione è già in corso.

Mentre i tifosi continuano a sognare, resta da vedere se questo feeling personale si tradurrà in un colpo di mercato che potrebbe diventare il colpo dell’estate in Serie A.