Il club ha messo gli occhi sul difensore nerazzurro ed è pronto a sborsare 35 milioni di euro: l’Inter apre alla cessione.

L’Inter sta cercando di accumulare un tesoretto dalle cessioni per poi andare a caccia dei due principali obiettivi di mercato. Non è un segreto che Marotta e Ausilio abbiano messo gli occhi su Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Con il bomber atalantino c’è già l’accordo, mentre persiste una certa distanza economica con il suo club (la Dea vuole 50 milioni, l’Inter ne offre 40); per far partire il giovane talento in direzione Pinetina, invece, il Parma chiede 30 milioni di euro.

Servono quindi un’ottantina di milioni per regalare a Cristian Chivu queste due pedine che andrebbero a rinforzare parecchio la rosa a disposizione del tecnico rumeno. Il club di Viale della Liberazione ha già incassato dieci milioni di euro dalla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri potrebbero presto cedere altri quattro giocatori: Kristjan Asllani (Ausilio ha già confermato che lascerà l’Inter), Tomas Palacios, Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi. Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una voce che spaventa un po’ i tifosi interisti: la dirigenza, infatti, sarebbe pronta a valutare offerte anche per una delle colonne del reparto arretrato.

Il big può partire: l’Inter incassa 35 milioni

Come riportato da Transferfeed.com pare che il Manchester United abbia messo gli occhi su Benjamin Pavard. Il difensore ex Bayern Monaco è considerato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Cristian Chivu ma di fronte a proposte economiche elevate l’Inter sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Se i Red Devils presenteranno nei prossimi giorni un’offerta da 35 milioni di euro le probabilità di un addio crescerebbero parecchio (i nerazzurri spesero 30 milioni più 2 di bonus per acquistarlo dai bavaresi). Pavard vorrebbe rimanere all’Inter ma valuterebbe una proposta di ingaggio da capogiro da parte dello United. La pensa così anche Fabrizio Biasin: “Il primo anno ha fatto bene, l’anno scorso non ha lasciato grande impressione – dice il giornalista di fede interista – Credo, dunque, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe troppi problemi”.

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e per questo si sta già guardando intorno alla ricerca del profilo giusto in caso di partenza del francese. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un forte interesse dei nerazzurri per Koni De Winter del Genoa: i rossoblu lo valutano circa 25 milioni di euro.