L’Inter ha messo gli occhi su un giovane talento che gioca in Premier League: Ausilio propone lo scambio con Bisseck.

Tra i giocatori che l’Inter ha messo nella lista dei possibili partenti c’è anche Yann Aurel Bisseck. Tuttavia il club di Viale della Liberazione non vuole svendere il proprio difensore: l’ex Aarhus andrà via solo se arriverà un’offerta congrua (non meno di 35 milioni di euro). La scorsa stagione il centrale difensivo tedesco, spesso impiegato nel ruolo di ‘braccetto’ nella difesa a tre, ha trovato un certo spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi collezionando 46 presenze e mettendo a segno 3 reti.

L’Inter sa bene che Bisseck è un elemento affidabile che può garantire un certo rendimento, ma al tempo stesso Marotta e Ausilio lo considerano anche una pedina per arrivare a determinati obiettivi di mercato. Proprio in queste ore, infatti, è cominciata a circolare un’indiscrezione su un possibile scambio su cui starebbero ragionando i nerazzurri e che vedrebbe coinvolto proprio il 24enne di Colonia.

La dirigenza interista è molto interessata a Andrey Santos del Chelsea: per arrivare al giovane talento brasiliano l’Inter potrebbe proporre ai Blues lo scambio con Bisseck, un profilo gradito agli inglesi. Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’agente brasiliano Giuliano Bertolucci ha proposto al club nerazzurro dei profili futuribili che provengono proprio dal campionato verdeoro.

Scambio con Bisseck, l’Inter ci prova: vuole il gioiello del Chelsea

“Si è sfiorato anche l’argomento Andrey Santos – fa sapere Longari – centrocampista di proprietà del Chelsea che piace molto al Direttore Sportivo Piero Ausilio e sul quale l’Inter aveva preso informazioni in un periodo nemmeno troppo lontano, ovvero quando le sirene turche legate a Calhanoglu lasciavano intendere una concretezza che non si è mai verificata”.

Sempre il giornalista di Sportitalia sottolinea però che l’affare Andrey Santos comporterebbe costi elevati per i nerazzurri: “A meno di uscite a centrocampo le priorità interiste sono rivolte ad altri reparti“. Tuttavia lo scenario potrebbe cambiare se Marotta e Ausilio riuscissero a convincere il Chelsea ad accettare lo scambio con Bisseck, che non direbbe di no a una possibile avventura in Premier League.

Il gioiello di Rio de Janeiro è sbarcato a Stamford Bridge nel gennaio 2023. I Blues lo hanno poi girato in prestito al Vasco da Gama (il club da cui era stato prelevato), al Nottingham Forest e infine allo Strasburgo. Lo scorso anno è stato grande protagonista in Ligue 1, collezionando ben 10 reti e 4 assist in 32 presenze con gli alsaziani.