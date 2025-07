Un affondo improvviso del Milan di Allegri scompiglia i piani della Juve: un colpo a sorpresa che cambia le carte agli avversari

Dopo il primo ko stagionale nell’amichevole contro l’Arsenal di Arteta, il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato sul fronte delle entrate e delle uscite, tra trattative bloccate e nuovi scenari inattesi. Per i rossoneri sono ore cruciali per l’affare di Ardon Jashari, la società spera di chiudere l’operazione dopo due mesi di telenovela per regalare ad Allegri l’ultimo tassello a centrocampo dopo gli arrivi di Ricci e Modric.

Tuttavia, Jashari non sarà l’unico rinforzo previsto per potenziare l’organico del nuovo tecnico. La dirigenza rossonera continua a monitorare il mercato e, nelle ultime ore, avrebbe messo nel mirino un obiettivo condiviso con la Juventus. Qualora il Milan riuscisse a chiudere l’operazione, si tratterebbe di un autentico sgarbo ai danni dei bianconeri.

Una nuova mossa riapre il duello tra Juve e Milan: bianconeri beffati

L’ultima suggestione arriva da Repubblica, che rilancia un nome nuovissimo per l’attacco rossonero: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese del PSG, nel mirino della Juventus – dopo il prestito della scorsa stagione – potrebbe finire al centro di un incrocio di mercato tra le due big italiane.

Il Milan, ceduto Colombo al Genoa, resta alla ricerca di un centravanti di livello internazionale. Il nome in cima alla lista resta quello di Dusan Vlahovic, ma la trattativa con la Juventus appare complessa: difficile ipotizzare un’operazione in tempi brevi senza un’uscita pesante da parte dei bianconeri. Ed è qui che si inserisce il possibile colpo a sorpresa: Kolo Muani, attaccante veloce, tecnico, perfetto per il contropiede, profilo gradito anche ad Allegri. Il PSG, però, non fa sconti: si parte da una valutazione che parte da 50 milioni.

Dopo la Signora, ora è il Milan a valutare con forza l’inserimento nella corsa al centravanti ex Eintracht, dando vita a un possibile sgarbo di mercato che rischia di infiammare le prossime settimane.

Il rischio per la Juve è concreto: se il Milan decidesse di affondare il colpo, Allegri potrebbe soffiare ai bianconeri uno dei profili più ambiti sul mercato. A oggi, la Juventus tiene comunque vive le piste che portano a Darwin Núñez del Liverpool e Højlund del Manchester United, ma la sensazione è che un blitz del Milan possa cambiare rapidamente le gerarchie offensive tra le big italiane. L’operazione Kolo Muani potrebbe non essere solo un’opportunità di mercato, ma anche un segnale forte alla Juventus.