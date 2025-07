Non bastava De Bruyne al Napoli di Antonio Conte, ora anche Grealish potrebbe andare incontro allo stesso destino del belga ex compagno di squadra.

C’è chi la Costiera Amalfitana la sceglie per rilassarsi con un calice di vino al tramonto e chi, invece, per tenere alta la condizione fisica in vista di un futuro ancora tutto da scrivere. Jack Grealish, 29 anni, esterno inglese dal talento sopraffino, ha optato per la seconda opzione. In questi giorni sta trascorrendo le vacanze a Ravello, ma con un atteggiamento che nulla ha a che fare con il disimpegno estivo. Scarpe da ginnastica, abbigliamento tecnico e sessioni giornaliere di allenamento presso il campo sportivo comunale di Scala, dove il fantasista ha prenotato l’intera struttura da lunedì a giovedì.

A confermare tutto è stato Emanuele Falcone, consigliere comunale con delega allo sport, intervenuto a ‘Radio Marte’: “Grealish si è allenato nel nostro impianto e Venerdì, invece, probabilmente farà una gita fuori porta, magari proprio a Napoli. Si è allenato da professionista esemplare quale è”. Un comportamento che conferma l’attenzione del giocatore verso il proprio stato di forma, nonostante il momento di transizione che sta vivendo dopo l’uscita, ormai inevitabile, dai piani del Manchester City di Pep Guardiola. Sguardo basso, grande concentrazione, ma anche la disponibilità a qualche sorriso e battuta con i tifosi locali, che l’hanno subito riconosciuto e accerchiato con foto, video e domande. Grealish, nel pieno della bellezza campana, sembra vivere una parentesi quasi meditativa. Ma la pausa potrebbe non durare a lungo.

Grealish, sorrisi e battute e un “Maybe”: Napoli sogna in grande

È bastato un “maybe”, sussurrato a mezza bocca, per scatenare un’ondata di sogni tra i tifosi del Napoli. Jack Grealish, sollecitato durante una chiacchierata informale da alcuni sostenitori azzurri, non ha chiuso la porta all’ipotesi di un clamoroso approdo all’ombra del Vesuvio. Nessuna risposta netta, nessuna conferma, ma sorrisi, ammiccamenti e quella battuta che non è passata inosservata – Avete già De Bruyne a Napoli – riferendosi all’approdo in maglia azzurra del suo ex compagno al City. L’inglese è sul mercato. Guardiola ha da tempo escluso il giocatore dal progetto tecnico, e le voci di un suo addio si rincorrono ormai da settimane.

L’idea che possa approdare in Serie A, in particolare al Napoli di Antonio Conte, oggi non è più solo fantamercato. La presenza in Campania, l’amicizia con De Bruyne e l’apertura verbale a un possibile futuro italiano fanno da cornice a un’operazione che, seppur complessa sul piano economico, affascina tanto la dirigenza quanto il pubblico partenopeo. Grealish porterebbe con sé esperienza internazionale, estro puro e una capacità di saltare l’uomo che in Serie A oggi manca a molte squadre. E Conte, che ha bisogno di esterni offensivi in grado di rompere le linee, potrebbe vedere in lui il tassello perfetto per completare un attacco già scintillante. Il nodo resta l’ingaggio e le richieste del Manchester City, ma l’inglese è disposto a rivedere le proprie pretese pur di trovare spazio e riscatto.