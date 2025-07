Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo: con Barella che rischia l’addio, il sostituto si prepara a raccogliere la sua eredità

Il sereno sembra tornato in Viale della Liberazione. Dopo le tensioni interne scaturite dall’eliminazione al Mondiale per Club, che hanno generato un duro botta e risposta tra capitan Lautaro e Calhanoglu, – frattura nata anche per il rammarico trascinato negli Stati Uniti dopo la finale di Champions League – la squadra si è nuovamente riunita per l’inizio della preparazione estiva, dove sembra esser tornata un’atmosfera positiva all’interno del gruppo squadra.

A testimoniarlo sono alcuni scatti pubblicati sui social dai protagonisti — primo tra tutti il post che ritrae l’attaccante argentino e il centrocampista turco abbracciati —, ma un dettaglio emerso online potrebbe nascondere un possibile retroscena legato al futuro di Nicolò Barella. L’ipotesi sull’incertezza della permanenza della mezz’ala nerazzurra si fa strada, soprattutto dopo che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Barella è entrato nel mirino del Real Madrid, uno dei club più prestigioso del calcio europeo.

La maglia di Barella finisce su un’altra schiena: il dettaglio che accende i tifosi

Marcus Thuram sorprende tutti con la maglia dell’Italia. L’attaccante francese dell’Inter si sta preparando in vista della nuova stagione e, durante una sessione di allenamento personale, è stato immortalato mentre indossava la divisa azzurra della Nazionale italiana, con tanto di numero 18 e nome “Barella” sulla schiena.

La foto, pubblicata dallo stesso Thuram sul proprio profilo Instagram all’interno di un carosello tra allenamenti e momenti di svago, non è passata inosservata. In particolare, uno scatto lo ritrae mentre palleggia con la testa proprio con la maglia dell’Italia — quella del suo compagno di squadra Nicolò Barella.

A corredo del post, l’emoticon di una batteria in fase di ricarica: chiaro riferimento al lavoro fisico in vista della nuova stagione. Ma a far notizia è stato soprattutto il simpatico scambio social tra i due: sotto al post è arrivato il commento di Barella, che ha risposto con tre cuori nerazzurri, dimostrando ironia e complicità.

Nel frattempo, l’Inter ha ripreso ufficialmente gli allenamenti, ora guidati da Cristian Chivu, promosso alla guida della prima squadra dopo l’eliminazione shock al Mondiale per Club, dove i nerazzurri sono stati battuti ai rigori dal Fluminense negli ottavi di finale.

Un’estate di cambiamenti per l’Inter, ma anche di sorrisi tra i suoi protagonisti: Thuram e Barella, anche a maglie invertite, sembrano già carichi.