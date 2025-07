Ademola Lookman è uno dei calciatori più chiacchierati del momento, soprattutto per l’interesse dell’Inter delle ultime settimane.

Ademola Lookman al centro del mercato dell’Inter e non solo. Il calciatore africano dell’Atalanta, che ha regalato alla Dea l’Europa League nel 2023/24 con un trionfo storico e straordinario, reso indimenticabile dalla tripeltta siglata dall’esterno d’attacco contro il Bayer Leverkusen, sembra sempre più vicino all’addio definitivo.

Su di lui c’è soprattutto l’Inter, come dicevamo, con i nerazzurri che sono disposti a spendere fino a 50 milioni di euro circa per arrivare ad acquistare a titolo definitivo l’esterno africano.

Attenzione, però, perché la squadra milanese non è l’unica interessanta al calciatore offensivo. Stando alle ultime indiscrezioni, anche la Juventus apprezzerebbe non poco il giocatore di proprietà dell’Atalanta. Per le due acerrime rivali non è di sicuro un affare semplice, tuttavia ogni voce va presa fortemente in considerazione.

Inter e Juve su Lookman: i dettagli

A quanto sembra, la Juventus si sarebbe inserita per quanto riguarda Ademola Lookman. Questo è quanto riportato dal giornalista Massimo Pavan. Secondo quest’ultimo, a Bergamo valutano 30 milioni Nico Gonzales, in uscita dai bianconeri. Considerando che la richiesta della Dea per Lookman è di 50 milioni all’incirca, con un conguaglio di altri 20 milioni di euro potrebbe essere finalizzata un’operazione veramente importante (che arriverebbero dalla cessione di Weah).

In questo modo, la Vecchia Signora fregherebbe l’Inter, che è sul giocatore da tempo. In ogni caso, specifichiamo due cose; i nerazzurri al momento sono nettamente avanti per quanto riguarda questa operazione, non solo alla Juventus ma a qualsiasi altro club. E poi l’Atalanta ha specificato in tutte le salse che non è interessata a formule di acquisto particolari e variegate. Percassi e colleghi vogliono un acquisto a titolo definitivo caratterizzato dalla sola aggiunta dei milioni richiesti. Staremo a vedere, dunque, come andranno a finire le cose riguardo a questa operazione di mercato più intrigata che mai. Ma la Juventus non puntava tutto su Sancho?

Secondo Pavan, i bianconeri starebbero valutando un cambio di strategie a causa dell’elevato stipendio del calciatore del Manchester United, che percepisce un ingaggio nettamente più alto di quello di Lookman. Per il momento, lo ribadiamo, sono soltanto voci di mercato. Queste ultime vanno però confermate, e solo le prossime settimane potranno dirci qualcosa in più in merito a questa – e non solo questa – trattativa che potrebbe favorire potenzialmente una o l’altra big della Serie A. Tutto può ancora succedere finché non ci sono ufficialità, questo è certo.