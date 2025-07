L’Inter non si accontenta solo di Lookman e Leoni, ma Marotta prepara l’assalto a Trigoria e fa preoccupare Gasperini.

Il mercato dell’Inter entra nella sua fase più calda, e una data comincia a pesare come una scadenza fiscale: 31 luglio. Non è solo un termine simbolico, ma un vero spartiacque per le strategie di rafforzamento nerazzurre. Quel giorno potrebbe arrivare la stretta finale per Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta che il club meneghino considera centrale nella propria evoluzione estiva. Dopo una stagione che ha acceso luci e ombre, la nuova Inter di Cristian Chivu ha bisogno di muscoli, imprevedibilità e alternative credibili in attacco. Lookman risponde perfettamente al profilo: rapido, efficace nell’uno contro uno, già inserito nei ritmi della Serie A. Ma non sarà facile strappare l’attaccante nigeriano alla Dea, anche perché dalle parti di Bergamo non sono inclini ai saldi di fine luglio. Tuttavia, il pressing continua: l’Inter vuole chiudere entro fine mese, e i segnali che filtrano da Viale della Liberazione sono improntati a un cauto ottimismo.

Ma il 31 luglio sarà una data cruciale anche per un’altra questione: la clausola rescissoria di 25 milioni di euro di Denzel Dumfries. Fino a quel giorno, qualsiasi club potrà portarlo via senza neanche dover sedersi al tavolo con la dirigenza nerazzurra. Un pensiero che non lascia tranquillo Chivu, alle prese con un precampionato che non può basarsi solo su certezze relative. Tra entrate e possibili uscite, l’Inter si gioca un pezzo importante della sua futura identità entro la fine di questo mese e intanto punta a soffiare un pedina importante per Gian Piero Gasperini.

Sondaggio Inter per Kone, parola di Recalcati

Se in attacco i fari sono puntati su Lookman, a centrocampo qualcosa si muove in silenzio. L’Inter sta valutando Kone della Roma, centrocampista classe 2001 reduce da una stagione di spessore, soprattutto sotto la gestione di Claudio Ranieri, con 46 presenze e 2 reti all’attivo tra campionato e coppe. Un mediano di corsa, intensità e buona visione, capace di interpretare sia la fase difensiva che quella di transizione. Un giocatore da sistema, non da copertina, ma proprio per questo molto apprezzato in ambienti tatticamente rigorosi come quello interista. A confermare l’interesse è stato Christian Recalcati, intervenuto nell’ultima puntata del programma Inter Zone: “A proposito di centrocampo, è stato fatto anche un sondaggio per Kone della Roma”.

Le dichiarazioni di Recalcati aprono un varco su una trattativa ancora in fase esplorativa, ma concreta. Il profilo di Kone, infatti, piace sia come potenziale comprimario di Calhanoglu, nel caso il turco restasse, sia come alternativa titolare in caso di cessione. Non è escluso nemmeno che l’Inter possa pensare a lui in un’ottica di turnover intelligente, vista la stagione lunga e carica di impegni che attende i nerazzurri. Insomma, tra un attacco da rinforzare e un centrocampo da completare, l’Inter non resta ferma. Le idee ci sono, le scadenze pure. E tra Lookman e Kone, la nuova creatura di Cristian Chivu comincia a prendere forma.