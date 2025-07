L’Inter è pronta a sorprendere ancora sul mercato, arriva un colpo a sorpresa di quelli costruiti sotto traccia e senza clamore.

Con Christian Chivu in panchina, l’aria che si respira a Appiano Gentile è completamente diversa. Non c’è più spazio per rimpianti o mezze misure, adesso il focus è tutto rivolto alla ricostruzione, alla nascita di un nuovo ciclo che possa riportare l’Inter stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La parola d’ordine è concretezza, ma anche visione. Infatti, se da un lato si cercano rinforzi pronti subito per alzare il livello della prima squadra, dall’altro si lavora con attenzione certosina anche sul vivaio, sull’investimento mirato nei talenti che domani potrebbero fare la differenza.

Arriva all’Inter, colpo a sorpresa in Serie A

Ed è proprio in questo contesto che arriva un’operazione passata quasi sotto silenzio. Nessuna prima pagina, nessuna voce insistente durante la settimana. Però l’Inter ha piazzato un colpo vero, uno di quelli che, senza far rumore, raccontano molto della strategia attuale del club. È un acquisto pensato per il domani, ma che potrebbe iniziare a dare segnali importanti già nel breve termine.

Mattia Marello, terzino sinistro classe 2008 dell’Udinese Primavera, è un nuovo giocatore nerazzurro. Giovanissimo, già nel giro della Nazionale U17, Marello è uno di quei profili che in Italia stanno iniziando a farsi notare per qualità tecniche, personalità e margini di crescita. L’Inter ha deciso di puntare su di lui senza esitazioni, chiudendo l’operazione con l’Udinese in tempi rapidi e con un investimento significativo.

Si parte da una base fissa di 800mila euro, a cui si aggiungono bonus che potrebbero portare la cifra finale a 2 o 3 milioni, più il 20% sulla futura rivendita. Numeri che, per un classe 2008, raccontano da soli l’entità della scommessa.

Però, come spesso accade in questi casi, l’inizio sarà graduale. Marello dovrebbe essere aggregato inizialmente alla seconda squadra nerazzurra, impegnata in Serie C. Un passaggio fondamentale per ambientarsi, imparare il sistema e crescere senza pressioni. Christian Chivu, che conosce bene le dinamiche dei giovani talenti, osserva da vicino e, se servirà, non esiterà a dare spazio anche ai più giovani in prima squadra.

Luca Bendoni, tra i primi a riportare la notizia, ha confermato l’accordo totale tra le due società e l’ormai imminente approdo del giovane difensore alla corte nerazzurra. Un investimento silenzioso, ma che rientra perfettamente nella visione interista. Perché, in fondo, i grandi cicli non nascono solo dai nomi altisonanti, ma anche da queste scelte mirate, ponderate, che oggi passano inosservate ma domani potrebbero scrivere pagine importanti.