Frattesi lontano da Milano accende i dubbi sulla nuova permanenza all’Inter: i nerazzurri osservano con attenzione

Il calciomercato, si sa, è un terreno in cui le voci corrono veloci e ogni dettaglio può trasformarsi in un indizio. Foto, incontri, movimenti social: tutto viene analizzato al microscopio in un’estate dove il futuro dei calciatori si scrive spesso tra le righe delle indiscrezioni. E se un giocatore di livello si fa vedere in una città diversa da quella della sua attuale squadra, un semplice gesto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più rumoroso, soprattutto in un’estate così calda sul fronte mercato.

In questo clima di grande incertezza e trattative in continua evoluzione, i club italiani sono impegnati a costruire squadre sempre più competitive. L’Inter sta affrontando una fase delicata: tornata ad Appiano Gentile per il consueto ritiro estivo, la società dovrà fare i conti con le dinamiche di mercato, cercando di regalare al nuovo tecnico, Cristian Chivu, un organico vincente in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori, anche tra i più apprezzati, potrebbero quindi diventare sacrificabili, qualora arrivassero offerte importanti.

Uno di questi è Davide Frattesi, centrocampista ex Sassuolo, considerato dal nuovo tecnico un elemento chiave per energia, inserimenti e duttilità tattica della nuovo Inter. Ma nelle ultime ore, una sua foto ha riacceso le speculazioni sul mercato.

Frattesi a Napoli per il concerto di Geolier: ma la foto fa discutere

Frattesi è stato avvistato a Napoli i giorni scorsi, in occasione del concerto di Geolier allo stadio Maradona. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che la sorella del calciatore romano è attualmente la compagna del rapper napoletano, motivo per cui la presenza del centrocampista interista può essere letta come una semplice visita “di famiglia”.

Tuttavia, in piena sessione di calciomercato e con il Napoli fortemente interessato a Frattesi, la foto ha inevitabilmente creato fermento tra i tifosi. Il club partenopeo, infatti, sta cercando un centrocampista dinamico e con caratteristiche proprio simili a quelle dell’ex Sassuolo. Non è un mistero che Antonio Conte lo stimi e lo abbia indicato come potenziale rinforzo per la mediana azzurra.

Sui social, l’immagine ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando le voci di un possibile trasferimento imminente. L’Inter, dal canto suo, non ha ancora aperto formalmente alla cessione, ma davanti a un’offerta importante potrebbe vacillare. Il Napoli resta vigile, mentre i nerazzurri ora devono capire se la presenza di Frattesi a Napoli sia davvero solo una coincidenza, oppure un primo indizio d’addio.