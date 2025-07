Il Manchester City torna alla carica e mette sul piatto 57 milioni per un talento difensivo: la Juve con le spalle al muro

La Juventus vive una fase di transizione delicata sul mercato. Dopo anni di dominio nazionale e continui tentativi di affermarsi in Europa, la società bianconera deve fare i conti con una serie di cambiamenti importanti, tra cessioni, rinnovi e un nuovo progetto tecnico che punta a tornare competitivo sul fronte nazionale ed europeo. Dopo anni di trionfi, negli ultimi tempi la Signora ha dovuto confrontarsi con una fase più difficile, ben distante dai successi a cui era abituata.

Tra operazioni in uscita e in entrata, il nuovo reparto dirigenziale affidato a Damien Comolli dovrà fare i conti anche con la complessa situazione attorno ai giovani talenti emergenti bianconeri, che attirano l’attenzione dei top club europei, mettendo la dirigenza davanti a scelte difficili: trattenere i propri gioielli per costruire un futuro solido oppure cedere per far cassa e finanziare altri investimenti?

In questo scenario si inserisce la recente vicenda di mercato che coinvolge la Juventus e il Manchester City di Pep Guardiola: il tecnico catalano avrebbe messo gli occhi su un prezioso innesto: se l’allettante intreccio di mercato proposto dovesse andare a buon fine, il club torinese potrebbe perdere un giovane talento di grande prospettiva.

City, l’affondo di Guardiola: la Juve non può nulla

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Tino Livramento, esterno destro anglo-scozzese classe 2002 del Newcastle, per cui sarebbe pronto a offrire oltre 57 milioni di euro per acquistarlo. Un colpo importante per i Citizens, che conferma la loro politica aggressiva e lungimirante sul mercato. Ma se la trattativa dovesse andare in porto, la Juventus sarebbe costretta a salutare il suo esterno offensivo: Nicolò Savona.

La possibile partenza di Livramento dal Newcastle potrebbe aprire le porte a una trattativa che coinvolge anche la Juventus. Il club inglese, infatti, avrebbe manifestato interesse per Savona, giovane difensore bianconero, che rientrerà da un infortunio alla caviglia nelle prossime settimane. Savona è considerato un talento importante per il futuro della Juve, ma ora il suo destino potrebbe dipendere da questa catena di operazioni.

Per la Juventus si apre dunque una sfida delicata: trattenere un giovane talento come Savona o approfittare dell’interesse del Newcastle per monetizzare in un mercato sempre più competitivo e dominato dalla potenza finanziaria delle squadre inglesi. La strada da percorrere sarà tutta da definire, in un’estate di trattative che potrebbe segnare il futuro prossimo del club torinese.