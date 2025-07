Dusan Vlahovic parla via social ed è una chiara indicazione su quel che vuole per il suo futuro: ha svelato la sua nuova squadra

In attesa del futuro. Dusan Vlahovic si è presentato alla Continassa per il ritiro della Juventus, ma sa benissimo che il bianconero non è nel suo destino. Un destino che lo porterà lontano da Torino, verso una nuova avventura che è ancora avvolta dal mistero.

Colpa di un contratto che lo porterà a percepire 12 milioni di euro per l’ultima stagione alla Juve, una cifra che in casa bianconero considerano troppo elevata. Ecco perché per mesi si è cercato un accordo per un nuovo accordo, spalmando il lauto stipendio su più anni: una ipotesi che non è mai stata presa in considerazione dall’attuale numero 9 bianconero, sempre deciso a non rinunciare a quanto stabilito dal contratto attualmente in vigore.

L’unica apertura è arrivata ad una risoluzione con ricca buonuscita: si parla di un totale complessivo di 10 milioni di euro, equamente distribuiti tra il calciatore e i suoi agenti. Allo stato attuale non si intravede una soluzione, anche se l’idea Milan resiste: i rossoneri hanno la necessità di un comprare un nuovo centravanti al fianco di Santi Gimenez e Vlahovic è uno dei nomi preferiti da Allegri.

Juventus, Vlahovic e il sì via social al Milan

Anche al serbo la destinazione rossonera piace e non poco, tanto da aver lanciato un chiaro messaggio via social. Un messaggio arrivato dopo la vittoria del Milan contro il Liverpool in amichevole. Un 4-2 nel quale si è esaltato Leao, sempre più centrale nel progetto di Allegri.

Proprio il portoghese ha voluto celebrare il successo rossonero contro i campioni d’Inghilterra con un post sui social: un post al quale ha risposto immediatamente Vlahovic con un mi piace che ha fatto rumore. Un chiaro segnale, l’interpretazione data da molti, della volontà del serbo di trasferirsi al Milan e giocare al fianco del portoghese. L’attaccante si è però pentito quasi subito del suo gesto e dopo qualche minuto ha fatto sparire il like dalla pagina di Leao.

Il dietrofront è arrivato comunque troppo tardi per evitare il clamore: il suo mi piace è stato comunque intercettato ed è diventato rapidamente notizia. Che sia un indizio su quel che vuole fare Vlahovic appare chiaro, dato il periodo: se sarà esaudito o meno il suo desiderio di rossonero lo si saprà soltanto nei prossimi giorni.