Comolli ha una bella gatta da pelare con un giocatore che ormai è fuori dai piani di Tudor: vanno in fumo 30 milioni di euro.

Damien Comolli si ritrova in eredità una gestione tutt’altro che semplice da gestire. Il calciomercato estivo di un anno fa era stato caratterizzato da colpi altisonanti, ovvero Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. I tifosi della Juventus riponevano grandi speranze in tutti e tre questi giocatori: invece, per motivi diversi, nessuno di loro ha fornito un rendimento nemmeno vicino alla sufficienza.

Koopmeiners avrà un’altra chance nella Juve di Igor Tudor, mentre Douglas Luiz ha sancito la rottura definitiva non presentandosi al primo giorno di ritiro estivo: Comolli farà di tutto per cederlo già nelle prossime settimane. E per quanto riguarda Nico Gonzalez? L’ex viola è un’altra grande delusione della stagione bianconera ed è ormai finito anche lui nella lista dei partenti.

Acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 38 milioni di euro (8 milioni per il prestito, 25 per il riscatto più 5 di bonus) l’argentino ha avuto una prima parte di stagione complicata a causa di problemi fisici. Rientrato in campo non è mai riuscito a incidere: solo 5 reti in 38 partite con la maglia della Juve e tante prestazioni impalpabili.

Comolli nel panico, a rischio 30 milioni: è fuori dal progetto

L’allenatore croato lo considera fuori dal progetto e per questo la Juve sta cercando di trovare una nuova destinazione. La cessione di Nico Gonzalez è oltretutto indispensabile per lanciare l’affondo definitivo a Jadon Sancho: i bianconeri hanno già l’accordo con il giocatore e attendono di vendere l’ex viola per finalizzare l’operazione con il Manchester United.

Al momento, però, non sembrano esserci club realmente interessati a Nico Gonzalez. Nelle settimane scorse si era parlato di un sondaggio dell’Atalanta e anche di una possibile mossa da parte di qualche club arabo. Niente di tutto questo, anche perché la Juve non può non chiedere almeno 30 milioni per il suo cartellino: una cifra più bassa genererebbe una minusvalenza.

Secondo quanto affermato dal giornalista Paolo Paganini anche il Bologna segue con attenzione l’evolversi della situazione che riguarda Nico Gonzalez. I rossoblu non vorrebbero spendere quella cifra: se la Juve abbassasse un pochino il prezzo la trattativa potrebbe davvero prendere corpo. Comolli si sta muovendo in più direzioni – tra cui quella che porta alla Saudi Pro League – per cercare di non bruciare la somma spesa per il 27enne argentino.