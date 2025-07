Il nome di Ademola Lookman è praticamente un’ossessione per l’Inter e per i suoi tifosi. Questi ultimi sono accorsi in festa ad Appiano, dove la presenza di Lookman si è sentita eccome.

La nuova stagione dell’Inter è ufficialmente cominciata con il raduno ad Appiano Gentile, un appuntamento che ha visto un clima sereno e carico di entusiasmo da parte di squadra e tifosi. La giornata di sabato 26 luglio ha segnato l’avvio del ritiro estivo dei nerazzurri, con Cristian Chivu pronto a guidare il gruppo verso una stagione che si preannuncia ambiziosa e ricca di sfide. L’allenatore rumeno è stato il primo a presentarsi al centro sportivo, con il chiaro intento di dare un segnale di determinazione e disciplina, caratteristiche che saranno centrali nella sua gestione. Il raduno ha visto la presenza di tutti i protagonisti principali della rosa, con Hakan Calhanoglu accolto da applausi calorosi da parte dei tifosi presenti. Il centrocampista turco, al centro di polemiche nelle scorse settimane, ha risposto con un sorriso, confermando che le tensioni con il capitano Lautaro Martinez appartengono ormai al passato. I due, infatti, hanno dato vita a momenti distesi, simbolo di una tregua ritrovata e di un gruppo che vuole ripartire unito.

Tra i primi a farsi vedere c’è stato Luka Sucic, il centrocampista croato che ha dimostrato la sua voglia di mettersi subito al lavoro con la maglia nerazzurra. Folta anche la rappresentanza dei giovani, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito che hanno ricevuto un’autentica ovazione, soprattutto Pio, spronato dai tifosi a raggiungere la doppia cifra di gol nella prossima stagione. L’unico assente giustificato è stato Mehdi Taremi, in permesso dal club, mentre Davide Frattesi è ancora in fase di recupero dopo l’intervento per l’ernia.

Ausilio incontra i tifosi dell’Inter: “Portaci Lookman”

Tra i protagonisti del raduno non poteva mancare Piero Ausilio, il direttore sportivo nerazzurro che si è trovato a fare i conti con l’affetto e le richieste dei tifosi presenti. A gran voce, molti hanno urlato: “Portaci Lookman”, un messaggio diretto alla dirigenza per chiudere quanto prima la trattativa con l’Atalanta. Il giocatore nigeriano, reduce da stagioni esaltanti a Bergamo, è uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo di Chivu. L’Inter ha da tempo manifestato un forte interesse e, secondo indiscrezioni recenti (anche più di indiscrezioni), anche Lookman avrebbe espresso il desiderio di approdare alla Pinetina. Il problema resta il braccio di ferro con la società orobica, che non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello e chiede una cifra importante per il trasferimento: 50 milioni.

La dirigenza interista sta cercando di trovare la formula giusta, dopo che l’Atalanta non ne ha voluto sapre di contropartite tecniche, ma i negoziati si preannunciano ancora lunghi e complessi. L’entusiasmo dei tifosi, che vedono in Lookman il colpo di mercato perfetto per aumentare la qualità del reparto offensivo, potrebbe dare ulteriore spinta ad Ausilio. La sensazione, però, è che serviranno ancora giorni di trattative serrate per capire se l’esterno nigeriano vestirà davvero la maglia nerazzurra nella prossima stagione.