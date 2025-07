La Juventus dopo Joao Mario potrebbe piazzare un altro colpo: arriva gratis in bianconero, ecco tutti i dettagli

È il momento dei fatti. Dopo tante chiacchiere intorno alla Juventus e al suo mercato, per Comolli è tempo di chiudere gli affari. Dopo David, per i bianconeri è arrivata la conferma di Conceicao (costato oltre 30 milioni) e lo scambio Costa-Joao Mario con il Porto.

Il portoghese andrà a rinforzare la batteria degli esterni nella rosa di Tudor e si candida ad essere il titolare sulla fascia di competenza. Il titolare, ma non l’unico perché l’idea bianconera è di individuare un altro esterno che possa completare il pacchetto. Non certo una priorità al momento, ma un’idea da inseguire, magari negli ultimi giorni di mercato quando qualche occasione potrebbe venir fuori.

Ne è già venuta fuori una, in realtà, e potrebbe rappresentare un’idea attraente per la Juventus. A tessere la tela è il super procuratore portoghese Jorge Mendes con il quale la società bianconera ha da poco definito l’affare Conceicao. I rapporti sono ottimi e questo ha spinto l’agente a bussare alla porta bianconera con una proposta interessante: un colpo gratis.

Calciomercato Juventus, idea Semedo: può arrivare gratis

A riferirlo è Repubblica, che racconta della proposta fatta da Mendes alla Juventus: prendere gratis Semedo. L’esterno portoghese, ex Barcellona, è svincolato dopo la fine del suo contratto con il Wolverhampton. A 31 anni cerca un’ultima occasione in un campionato di prima fascia e la destinazione bianconera lo attrae non poco.

Resta da vedere se la Juventus sarà interessata al calciatore che potrebbe andare a completare il pacchetto di esterni destri a disposizione di Tudor, alternandosi proprio con il connazionale Joao Mario nel corso della stagione. Di certo Comolli lavora ora ad altre priorità visto che c’è da completare prima la squadra titolare e poi pensare alle alternative da inserire in rosa. Attualmente il nodo cruciale è quello relativo a Dusan Vlahovic e all’attaccante da affiancare a Joanthan David.

Per il serbo i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi, mentre in entrata si fa sempre più complicata la conferma di Kolo Muani: tra le alternative c’è anche Hojlund, in uscita dal Manchester United, ma non sono da escludere sorprese. Come potrebbe essere Semedo per la Juventus. Mendes si è mosso, ora tocca a Comolli decidere se affondare il colpo o lasciar passare la possibile occasione di mercato.