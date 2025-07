L’Inter è pronta a mettere a segno un colpo a sorpresa beffando la Juventus: i nerazzurri pensano a uno scambio che coinvolgerebbe Pavard.

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha detto a Telelombardia che in casa Inter si respira un certo fastidio per il fatto che Benjamin Pavard si dedicava al padel mentre la squadra veniva eliminata al Mondiale per Club, con il difensore fuori causa per una caviglia non a posto. L’ex Bayern Monaco non rientra nella lista dei cedibili del direttore sportivo Piero Ausilio: tuttavia, proprio in virtù di questo comportamento – e di un rendimento un po’ calato rispetto al suo primo anno in nerazzurro – l’Inter è disposta a prendere in considerazione offerte importanti per il giocatore.

Il difensore francese ha molto mercato soprattutto in Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni pare che in prima fila ci sia il Manchester United: i Red Devils vogliono assolutamente riscattare l’ultima stagione da incubo e sono quindi a caccia di giocatori di grande spessore per tornare a lottare per gli obiettivi più ambiziosi.

L’Inter ha fissato il prezzo per Pavard: i nerazzurri lo hanno acquistato due estati fa per 30 milioni di euro (più due di bonus) e non sono disposti a scendere sotto i 25 milioni. Una cifra senz’altro accessibile per un club come il Manchester United che può contare su un budget davvero molto corposo. Tuttavia in queste ore i Red Devils stanno ragionando anche su un’altra formula che potrebbe trovare il consenso del club di Viale della Liberazione.

Scambio con Pavard: l’Inter beffa la Juve

Gli inglesi, infatti, stanno pensando di proporre all’Inter uno scambio con Jadon Sancho. L’ex Borussia Dortmund è infatti valutato all’incirca 20-25 milioni di euro: i due club potrebbero trovare l’accordo per uno scambio senza conguaglio o al massimo con una spesa minima (non più di 5 milioni) per lo United, beffando così la Juventus che da tempo è sulle tracce del 25enne.

Al momento l’attaccante esterno non è una priorità per Marotta e Ausilio, ma se la trattativa per portare Ademola Lookman alla Pinetina dovesse complicarsi ecco che l’idea Sancho tornerebbe prepotentemente di moda. Proprio in queste ore i nerazzurri sembrano pronti a rilanciare per l’attaccante nigeriano, avvicinandosi sensibilmente ai 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta.

Se per qualche motivo l’intesa con la Dea dovesse saltare prenderebbe corpo lo scambio Sancho-Pavard. Se invece l’idea non si concretizzerà lo United potrebbe comunque decidere di lanciare comunque l’assalto all’ex Bayern, accontentando le richieste economiche dei nerazzurri.