La squadra fa i conti con una reazione assurda. Il prezzo è alto ma ne varrà davvero la pena? I dettagli…

Per il prossimo anno, la Juventus di Igor Tudor si prepara a rinforzare la sua rosa. Ci sono giocatori che andranno quasi sicuramente via di cui tutti sappiamo i nomi, pedine su cui la squadra ha gli occhi e per cui è già in trattativa ed altri giocatori che sono considerati incedibili, a prescindere da che tipo di offerta possa arrivare. Anche se a volte, a leggere certe cifre queste decisioni possono vacillare.

Tra i giocatori più rappresentativi per la squadra bianco nera che sta formando un attacco molto interessante e composto quasi solo da giovani talenti per il 2026 c’è un nome davvero importante. Parliamo di Kenan Yildiz, un attaccante tedesco naturalizzato turco e che milita proprio nella Nazionale, nota per aver raggiunto piazzamenti di rilievo sia agli Europei che ai Mondiali.

La seconda punta che si è mossa nelle giovanili turche e tedesche prima di affacciarsi nella Juventus next generation e non lasciarla più fino ad approdare nella squadra “dei grandi” ha fatto vedere numeri importanti nelle stagioni passate. 62 presente e 9 reti che al momento, gli garantiscono la permanenza nella squadra, anche se sono arrivate offerte davvero mostruose.

Stratosferica offerta per Yildiz: i tifosi non ci credono

Sono ben due i team che si sono proposti di acquistare l’attaccante turco, nemmeno i primi arrivati. Uno è il Chelsea che in queste ore, ha offerto ben 68 milioni di euro secondo La Gazzetta dello Sport prima di sentirsi rispondere che il calciatore è incedibile. Poi, è arrivato il Barcellona che è stato decisamente più clamoroso nella sua offerta di molto più elevata.

Il team come riporta Calciomercato.it si sarebbe detto pronto a sborsare ben 85 milioni di euro ma la società avrebbe rifiutato questa cifra stratosferica, come a far capire che si tratta di un giocatore troppo importante per potersene separare e che nei piani di Tudor e della squadra Yildiz sarà uno degli uomini su cui puntare per portare a casa i risultati che i tifosi sognano.

Leggendo queste cifre ci rendiamo conto anche di un’altra cosa, ossia quanto negli ultimi vent’anni gli ingaggi e le offerte di mercato per giocatori di medio-alto livello siano cresciuti. Parliamo ormai di cifre fuori da qualsiasi radar che solo le società più abbienti possono sperare di mettere in campo.