L’annuncio su Marcus Thuram ha spiazzato completamente i tifosi nerazzurri: nessuno avrebbe immaginato questo colpo di scena.

Dopo le parole del presidente Beppe Marotta sul caso Calhanoglu arrivano anche quelle del direttore generale Piero Ausilio. Il concetto è sempre lo stesso: il centrocampista turco non ha chiesto all’Inter di poter essere ceduto e il club non ha intenzione di privarsi di un giocatore così importante. Eppure i rumors di mercato parlano di una situazione decisamente diversa.

Il tentativo del Galatasaray – definito ‘spregiudicato’ dallo stesso Ausilio – non è andato a buon fine ma ci sono ancora possibilità di un ritorno di Calhanoglu in Turchia. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Fenerbahce di Mourinho: secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu l’ex rossonero si incontrerà presto con il club di Viale della Liberazione per chiedere uno sconto sul cartellino – attualmente la valutazione dell’Inter è di 30 milioni – per poter fare rientro in patria.

E per quanto riguarda Marcus Thuram? Il suo ‘like’ al post di Calhanoglu in risposta alle pesanti parole pronunciate da Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro il Fluminense ha fatto molto discutere. Anche su questo aspetto Ausilio è stato molto chiaro: “Thuram non è assolutamente sul mercato”, le parole del direttore sportivo dell’Inter.

Thuram, colpo di scena: l’Inter ci pensa

Non ne è però così convinto Tony Damascelli: il noto giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Radio delle possibili uscite dell’Inter soffermandosi anche sull’attaccante francese. “Per quanto riguarda Marcus Thuram, può esserci anche un colpo di scena“, ha detto Damascelli, lasciando intendere che nonostante le parole rassicuranti di Ausilio la cessione dell’ex bomber del Borussia Moenchengladbach non è affatto da scartare.

Il giocatore è molto stimato in Premier League: i club inglesi non si farebbero problemi ad accontentare le richieste economiche dell’Inter per Marcus Thuram. I nerazzurri, infatti, valutano il loro attaccante – 33 reti in 96 partite con la maglia della Beneamata – non meno di 80-85 milioni di euro. Nei giorni scorsi è circolata una voce che ha spiazzato tutti: la Juve, infatti, avrebbe cominciato a ragionare sul possibile colpo Thuram, data l’impossibilità di arrivare a Osimhen.

Con gli 80 milioni garantiti dai bianconeri l’Inter avrebbe il denaro necessario per andare a caccia di Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Al momento si tratta solo di fantamercato: nelle prossime settimane si capirà se davvero ci sarà un contatto tra i due club per imbastire un’operazione che avrebbe davvero del clamoroso.