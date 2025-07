L’Inter punta forte su Nico Gonzalez, ma la proposta della Juventus per uno scambio non è piaciuta affatto alla dirigenza nerazzurra.

Il mercato estivo, si sa, è fatto anche di intrecci inaspettati, di trattative che nascono sotto traccia e poi esplodono quando meno te lo aspetti. E proprio in questi giorni, uno di questi incroci sta scaldando le linee tra Milano e Torino.

Inter e Juventus, entrambe alle prese con una fase di rinnovamento profondo, stanno cercando di ridisegnare le proprie rose per rilanciare progetti che hanno bisogno di linfa nuova. L’una con Cristian Chivu appena insediato sulla panchina nerazzurra, l’altra con Igor Tudor chiamato a rimettere ordine in casa bianconera.

Nico Gonzalez all’Inter, la Juve ci prova

Obiettivi simili, strategie diverse, ma oggi con un nome in comune: Nico Gonzalez. L’attaccante argentino piace da tempo all’Inter, che lo considera una valida alternativa ad Ademola Lookman. I contatti sono stati avviati, le prime richieste fatte, ma poi è arrivata una proposta che ha raffreddato subito i toni. La Juventus, che detiene il cartellino di Gonzalez, avrebbe infatti messo sul piatto uno scambio diretto con Carlos Augusto.

Un’idea che a Torino non suona così assurda, ma che a Milano ha fatto storcere il naso. Perché sì, Carlos Augusto può non essere un titolarissimo fisso, però rappresenta una pedina importante nella rosa interista, soprattutto per l’equilibrio tattico che garantisce sulla fascia sinistra.

Infatti, da quanto trapela, la risposta dell’Inter è stata un no piuttosto secco. Non tanto per una questione di valore assoluto dei giocatori coinvolti, quanto per logiche interne e priorità tecniche. Carlos Augusto è ritenuto funzionale al gioco che Chivu vuole proporre, più flessibile e attento alle coperture difensive, mentre Nico Gonzalez sarebbe un innesto utile, sì, ma solo a condizioni ben precise. Non certo sacrificando un pezzo già incastonato nei meccanismi della squadra.

E poi, va detto, l’Inter non è in posizione di dover cedere a compromessi. La linea di mercato è chiara: si cerca qualità, ma senza smantellare l’ossatura costruita negli anni. E questo, senza ombra di dubbio, rende più complicata qualsiasi trattativa che non sia perfettamente bilanciata.

La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di mollare Nico Gonzalez così facilmente. Anche perché Tudor ne apprezza le doti offensive e lo considera compatibile con il suo 3-4-2-1. Però, se davvero vorrà sedersi al tavolo con l’Inter per questo giocatore, dovrà rivedere la propria offerta. Per ora i margini restano, ma la trattativa è in salita.

E intanto, sullo sfondo, resta sempre il nome di Lookman, che continua a intrigare i nerazzurri e potrebbe tornare in pole se le cose con Gonzalez non dovessero sbloccarsi. Quel che è certo è che il mercato ha appena cominciato a svelare i suoi giochi, e tra Inter e Juve potrebbe non essere finita qui.