Un club affonda il colpo con un’offerta concreta per Calhanoglu: la smentita di Ausilio dura poco, Inter costretto a salutare il suo regista

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta ancora avvolto dall’incertezza. Dopo le tensioni interne allo spogliatoio nerazzurro, esplose in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club, il nome del regista turco è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato.

Il botta e risposta tra Lautaro e Calhanoglu ha alimentato l’ipotesi di un possibile addio anticipato, anche in virtù del crescente interesse da parte del Galatasaray, club con cui il centrocampista ha sempre avuto un forte legame affettivo. Per diverse settimane si è ipotizzato che, tra fratture interne e voglia di cambiare aria, il mediano nerazzurro potesse lasciare l’Inter già in estate.

Con il Galatasaray non si è mai arrivati a un accordo concreto, e così la possibile cessione è sfumata ancora prima di entrare davvero nel vivo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato il regista turco sarebbe finito nel mirino di un altro club, e per cui si potrebbero aprire nuovi scenari sul suo destino.

Inter, Calhanoglu ai saluti: Ausilio smentiva, ma il Fenerbahce è pronto

Dopo anni da protagonista in Serie A con le maglie di Milan e Inter, Calhanoglu avrebbe destato l’interesse del Fenerbahce, pronto a riportarlo in patria con un’offerta di peso sia dal punto di vista economico che simbolico. Solo pochi giorni fa, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio rassicurava i tifosi con una dichiarazione netta: “Calhanoglu non è sul mercato”. Parole che sembravano blindare il regista turco, e invece, a sorpresa, la realtà si sta rivelando ben diversa.

L’offerta arrivata dal Fenerbahce, guidato da José Mourinho, è concreta, allettante e soprattutto difficile da ignorare: 20 milioni di euro sul tavolo, un ruolo da protagonista assoluto e la fascia da capitano pronta ad accogliere il numero 20. Un progetto ambizioso che ha scosso gli equilibri e che potrebbe portare Calhanoglu a dire addio all’Inter già nelle prossime settimane.

Se il Fenerbahce dovesse alzare l’offerta verso la soglia richiesta di 25 milioni, la cessione diventerebbe realtà. Una notizia che ha già fatto rumore tra i tifosi, spiazzati da un possibile addio che, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile.

La mossa arriva dopo che anche il Galatasaray, storica rivale cittadina e squadra dichiaratamente del cuore del giocatore, aveva manifestato interesse. Tuttavia, la proposta del Fenerbahce appare al momento più concreta anche dal punto di vista progettuale, capace di far vacillare le certezze del centrocampista.