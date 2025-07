Massimiliano Allegri accelera sul mercato del Milan: otto giocatori ai saluti per finanziare le nuove entrate in attacco

Il Milan sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, con una vera e propria rivoluzione interna che ha coinvolto sia la dirigenza sia la guida tecnica. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e la nomina di Massimiliano Allegri come allenatore hanno dato il via a un progetto di rinnovamento volto a rendere la rosa più snella e competitiva dopo la deludente passata stagione.

Il livornese ha come obiettivo di rinforzare l’organico in vista dell’inizio della stagione, con tanti profili graditi che potrebbero essere delle ottime operazioni in entrata per potenziare la rosa. Ma il Milan necessità anche di uno sfoltimento profondo della rosa – sono almeno 8 i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico e a cui va trovata una nuova sistemazione.

Con l’esclusione dalle competizioni europee, Allegri vuole concentrare le energie sulle due competizioni a disposizione – campionato e Coppa Italia – , in cui le rotazioni verranno ridotte al minimo, condizione che potrebbe creare il rischio di malumori e sovrapposizioni nello spogliatoio, a cui il tecnico dovrà far fronte. L’obiettivo è quindi una squadra più equilibrata e focalizzata, con meno giocatori a disposizione ma di qualità superiore.

Milan, il grande esodo: otto rossoneri verso l’addio

Tra i calciatori in uscita, il primo nome è quello di Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco, nonostante abbia rifiutato un trasferimento al Como, sembra destinato a lasciare il club rossonero, preferendo un ritorno in Bundesliga. Per ora, però, le offerte concrete restano poche, data anche la richiesta di 25 milioni di euro, che ha portato solo un timido interesse dal Bayer Leverkusen.

Yunus Musah è un altro giocatore che il Milan sta tentando di cedere. Il centrocampista statunitense era vicino al Napoli per una cifra complessiva di 25 milioni, ma l’affare è sfumato a causa della permanenza di Anguissa. La sua partenza è ancora possibile, mentre il club continua a valutare nuove opportunità.

Ismael Bennacer, rientrato dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, si trova in una situazione complicata, considerando la forte concorrenza nel centrocampo con Fofana, Ricci e Modric, il centrocampista rischia di non avere spazio. Il suo ingaggio elevato – da 4 milioni l’anno – rende difficile trovare acquirenti in Italia, ma squadre dei campionati arabi sembrano essere la destinazione più concreta secondo il Diavolo.

Tommaso Pobega e Yacine Adli, tornati dai rispettivi prestiti. Pobega potrebbe tornare a Bologna, stavolta con obbligo di riscatto, mentre Adli – reduce dalla la retrocessione con il Milan Futuro – potrebbe partire verso campionati come quelli di Arabia Saudita o Qatar.

Per quanto riguarda gli esterni d’attacco, la rosa verrà notevolmente ridotta, vista l’importanza di giocatori come Pulisic e Leao, considerati inamovibili. Saelemaekers sarà la prima alternativa, mentre Noah Okafor, che interessa a Bologna e Besiktas, e Samu Chukwueze, con il Betis Siviglia sulle tracce, sono pronti a lasciare Milano.

Infine, Emerson Royal, rientrato da un grave infortunio, potrebbe lasciare la squadra in estate. Prima dello stop, il giocatore aveva destato l’interesse del Galatasaray, ma ora il Betis Siviglia si è fatto avanti per lui, e il club rossonero non escluderebbe un addio in prestito.

Le possibili cessioni di questi innesti, ormai non più presenti nel progetto rossonero, potrebbero finanziare l’arrivo di un bomber di livello. Un tesoretto che permetterebbe al Milan di investire su un attaccante di prima fascia, capace di garantire gol, presenza e continuità nel reparto.