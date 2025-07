L’offerta da 35 milioni di euro è una beffa per l’Inter: il giocatore ha ormai raggiunto l’accordo, vola in Arabia.

L’Inter ha ormai superato l’addio di Simone Inzaghi voltando pagina con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu. Il tecnico piacentino ha deciso di lasciare i nerazzurri dopo 4 stagioni in cui è riuscito a portare a casa molti trofei. L’ultima, però, è terminata con ‘zero titoli’: dopo aver perso lo scudetto e la Coppa Italia è infatti arrivata la batosta in finale di Champions League per mano del PSG.

Simone Inzaghi aveva probabilmente già deciso di lasciare la Pinetina ben prima della finale di Monaco: la decisione ufficiale è però arrivata qualche giorno dopo il pesante ko. Oggi Inzaghi allena l’Al-Hilal e la sua mano si è già vista al Mondiale per Club, dove il club saudita è stato eliminato ai quarti dal Fluminense dopo aver buttato fuori il Manchester City di Guardiola.

Per migliorare la squadra Simone Inzaghi gradirebbe avere con sé alcuni elementi che hanno fatto parte della sua Inter. Nelle scorse settimane ha fatto qualche tentativo per Barella e Bastoni, ma entrambi hanno detto di no al loro ex allenatore. Non è l’unica brutta notizia per Inzaghi: proprio in queste ore un giocatore sta dicendo addio all’Inter per volare in Arabia e sfidare proprio il tecnico piacentino.

Inter, addio da 35 milioni: vola in Arabia, sfiderà Simone Inzaghi

Stiamo parlando di David Hancko, difensore 27enne del Feyenoord corteggiato da molti top club europei. Nella sessione invernale di mercato la Juve sembrava molto vicina al giocatore ma l’affare non è andato in porto. Nelle ultime settimane, invece, era l’Inter che pareva ormai a un passo dallo slovacco: l’inserimento dell’Al-Nassr ha fatto saltare completamente i piani dei nerazzurri.

Hancko, stando ai rumors, è pronto ad accettare la maxi offerta del club saudita, che vuole costruire attorno a Cristiano Ronaldo una squadra in grado di battere l’agguerrita concorrenza dell’Al-Ittihad e dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Le indiscrezioni parlano di un’offerta da 35 milioni di euro per il Feyenoord (più 5 di bonus) che pare abbia convinto gli olandesi.

L’Inter vede così sfumare uno dei suoi principali obiettivi per rinforzare la difesa. Marotta e Ausilio si concentrano quindi su altre piste: una di queste è quella che porta a Koni De Winter, ma occhio anche al giovane talento Giovanni Leoni che Chivu conosce molto bene.