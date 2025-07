Il PSG torna su Rafael Leao: l’offerta dei parigini è da capogiro, il Milan potrebbe ritrovarsi con due rinforzi di lusso

Con la tournée estiva ormai alle porte, la dirigenza rossonera resta attivissima sul fronte mercato. In casa Milan ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto in uscita, dove restano aperte alcune situazioni delicate. Oltre a dover sistemare le posizioni di chi è ai margini del progetto, il club dovrà anche gestire le attenzioni sempre più forti su alcuni dei suoi pilastri tecnici. Uno di questi è Rafael Leao su cui il Paris Saint-Germain torna alla carica.

Il Milan, pur considerandolo un perno del progetto tecnico, inizia a valutare le possibili conseguenze di un affondo concreto da parte del club parigino. L’interesse del PSG è tutt’altro che nuovo, ma ora potrebbe aprire scenari inattesi che coinvolgerebbero anche un possibile rinforzo per l’attacco rossonero.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il nuovo ciclo milanista ruoterà inevitabilmente attorno ad alcuni giocatori chiave, e Leao sarebbe sicuramente uno di questi. Anche i punti fermi possono diventare sacrificabili di fronte a offerte irrinunciabili, soprattutto se permettono di colmare altre lacune strutturali della rosa: l’eventuale cessione di Leao porterebbe nelle casse rossonere un proficuo tesoretto da reinvestire nel bomber tanto desiderato dal tecnico toscano.

Scambio da urlo: il PSG tenta il Milan per Leao con due big sul piatto

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, uno dei nomi al centro delle valutazioni è quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 del PSG. Il giocatore, nonostante l’investimento importante fatto dal club francese per strapparlo al Benfica, non ha trovato la continuità desiderata e potrebbe essere inserito in un’operazione di scambio. A spingere per la trattativa ci sarebbe anche la volontà dello stesso Ramos, desideroso di avere un ruolo centrale in una nuova squadra.

Oltre al centravanti, il PSG potrebbe inserire nella trattativa anche Lucas Hernández, difensore francese e fratello di Theo che piace alla dirigenza rossonera.

Il Milan, dal canto suo, cerca un attaccante di livello da affiancare a Santiago Gimenez, ma non intende privarsi di Leao senza contropartite tecniche di spessore e un conguaglio economico adeguato.

L’inserimento di giocatori come Gonçalo Ramos e Lucas Hernandez nello scambio rappresenterebbe un’occasione concreta per rinforzare l’organico di Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione.

Al momento si resta nel campo delle ipotesi, ma l’interesse del PSG è reale per il portoghese, e se il club parigino dovesse formalizzare un’offerta concreta nelle prossime settimane, la situazione potrebbe evolversi rapidamente. L’estate è ancora lunga e il mercato, si sa, può riservare sorprese in ogni momento.