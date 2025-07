Il ritorno alla Juve ormai è cosa fatta: la prossima settimana arriverà alla Continassa, i tifosi sono spiazzati.

La Juve non ha in programma grandi ritorni in questo calciomercato estivo. Dopo la fine della scorsa stagione si era parlato di Antonio Conte pronto a riabbracciare i colori bianconeri: invece il tecnico salentino è rimasto a Napoli per guidare una squadra ancora più forte. Poi è circolata qualche voce su Dybala, senza nessun riscontro concreto. Infine non sembra essere nemmeno questo il momento giusto per il ritorno di Alessandro Del Piero, che in tanti vorrebbero alla presidenza del club.

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che nei prossimi giorni un giocatore farà ritorno alla Juventus. La notizia, però, non entusiasma affatto il popolo bianconero, specialmente dopo ciò che è accaduto nel primo giorno di ritiro. Il calciatore in questione è Douglas Luiz, che dopo un’annata a dir poco deludente ha scelto di non presentarsi al raduno bianconero senza dare alcuna spiegazione.

Sono moltissimi i fan juventini che chiedono alla società non solo una punizione esemplare, ma anche la cessione del centrocampista brasiliano nel più breve tempo possibile. La sanzione arriverà certamente, ma nel frattempo – come riportato anche dall’agenzia ANSA – sembra ci siano stati dei contatti tra gli agenti di Douglas Luiz e la dirigenza di Madama.

Torna alla Juve, tifosi increduli: la notizia è appena arrivata

Finora non sono emersi dettagli sul motivo che ha spinto l’ex Aston Villa a disertare il raduno della Juventus. Il giocatore è atteso alla Continassa la prossima settimana: di sicuro ci sarà un faccia a faccia per chiarire anche il suo futuro. Comolli è intenzionato a cedere il giocatore, che non rientra nei piani di Igor Tudor non solo sul piano tecnico: uno come l’allenatore croato non può certo accettare un comportamento del genere da parte di un elemento della propria rosa.

In più è un episodio che arriva dopo una stagione dove Douglas Luiz è stato senza dubbio uno dei principali flop. Arrivato la scorsa estate per 50 milioni di euro (28 milioni ‘cash’ più i cartellini di Iling e Barrenechea) il centrocampista verdeoro è stato spesso fuori per problemi fisici: quando è sceso in campo, però, non ha mai dato l’impressione di poter incidere.

Il giocatore è molto stimato in Premier League: la dirigenza bianconera spera arrivi presto un’offerta congrua (almeno 35 milioni) per salutate definitivamente uno degli acquisti meno riusciti degli ultimi anni.