Le ultime settimane sono state praticamente monopolizzate dal nome di Dusan Vlahovic in Casa Milan, ma intanto Allegri dice addio a un altro profilo importante.

Il nuovo corso del Milan targato Allegri-Tare prosegue tra annunci roboanti, suggestioni in entrata e qualche addio pesante da metabolizzare. Dopo l’arrivo di Pervis Estupinan sulla corsia mancina – colui che non dovrà far rimpiangere Theo Hernandez, volato in Arabia – i rossoneri continuano a muoversi con ambizione, ma anche con una certa difficoltà nel concludere le operazioni che contano davvero. Igli Tare ha mantenuto le promesse iniziali, portando a Milanello elementi di esperienza e prospettiva come Samuele Ricci, Luka Modric e appunto Estupnan, ma la squadra resta incompleta in due zone chiave: l’attacco e la difesa. Davanti, il sogno Vlahovic si scontra con le pretese della Juventus e con le bizze del giocatore, mentre Leao continua a essere provato da centravanti, con esiti più sperimentali che convincenti.

In mezzo, invece, dopo l’uscita di scena definitiva di Tommaso Pobega, tornato a Bologna, manca ancora quel mediano di corsa e visione che possa affiancare Ricci o alternarsi a Loftus-Cheek, fin qui uno dei pochi punti fermi. Il nome più caldo nelle ultime settimane era quello di Javi Guerra, stellina del Valencia che ha attirato le attenzioni dei rossoneri per la sua capacità di unire qualità tecnica e intensità fisica. Il Milan aveva sondato il terreno e mostrato interesse concreto, ma ora sembra essere stato beffato sul tempo da chi ha agito con maggiore decisione.

Milan beffato, anticipo dello United su Guerra

Javi Guerra, infatti, si avvicina sempre di più alla Premier League. Il Manchester United, deciso a rinnovare profondamente la propria mediana sotto la guida di Ruben Amorim, ha rotto gli indugi e spinto forte sull’acceleratore nelle ultime ore. Come riportato dal giornalista Sebastien Vidal su X, il centrocampista spagnolo avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento in Inghilterra, mentre lo United sarebbe pronto a chiudere rapidamente l’accordo con il Valencia.

La base economica è chiara: gli spagnoli chiedono 27 milioni di euro, i Red Devils ne hanno messi sul tavolo 25. La forbice è minima e lascia presagire una chiusura a breve giro di posta. L’offerta è concreta, il giocatore è convinto e il Milan si ritrova, ancora una volta, a rincorrere. Tare aveva sperato in un blitz last minute per convincere Guerra a scegliere la Serie A, ma il fascino della Premier e l’immediata garanzia di un posto centrale nel progetto United sembrano aver fatto la differenza. Per Allegri resta una casella vuota da riempire. E una domanda che comincia a farsi insistente anche tra i tifosi: il Milan riuscirà davvero a completare questa rivoluzione estiva?