Impegnato nelle amichevoli estive e con un occhio sempre puntato sul mercato, Allegri perde una altro pezzo della rosa dopo le già numerose partenze.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri e Igli Tare prende forma tra grandi acquisti e partenze importanti. Il club rossonero ha già messo a segno tre colpi strategici per costruire una squadra solida e competitiva: Samuele Ricci, giovane ma già maturo, per gestire la regia a centrocampo; Luka Modric, colpo di classe ed esperienza internazionale; e Pervis Estupinan, terzino sinistro dinamico e duttile, prelevato dal Brighton, pronto a raccogliere l’eredità di Theo. Già, perché Theo Hernández ha lasciato il Milan dopo cinque stagioni da protagonista per trasferirsi all’Al-Hilal, sedotto dall’oro arabo e da un contratto faraonico. Un addio pesante, soprattutto dal punto di vista emotivo e tecnico.

Ma non è stata l’unica cessione importante. Anche Tijjani Reijnders, dopo una sola stagione, è partito verso nuovi orizzonti, mentre Pierre Kalulu, che già l’anno scorso aveva giocato in prestito con la Juventus, è stato confermato in bianconero a titolo definitivo. Una perdita duplice: talento e duttilità difensiva che ora non fanno più parte della rosa rossonera. E non è tutto. Anche Tommaso Pobega è tornato al Bologna, dove il tecnico Vincenzo Italiano punta su di lui per il nuovo corso rossoblù. Ma nel frattempo il Milan continua a lavorare sul fronte entrate: i nomi caldi sono Dusan Vlahovic, per dare peso all’attacco, e Ardon Jashari, regista svizzero classe 2002, che ha attirato le attenzioni di mezza Europa. Tuttavia a salutare c’è anche un altro tassello della rosa di Allegri, che non ha trovato molto spazio nel sistema del tecnico livornese.

Colombo al Genoa: visite mediche fissate per lunedì

È ufficiale da qualche giorno il passaggio di Lorenzo Colombo al Genoa. L’attaccante classe 2002, cresciuto nel vivaio del Milan, è pronto a indossare una nuova maglia in Serie A per provare finalmente a consacrarsi nel grande calcio. Dopo le esperienze a Cremonese, SPAL, Lecce, Monza ed Empoli, ora tocca al Grifone, che lo ha scelto come erede di Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo il prestito. Colombo si è trasferito al Genoa in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento della salvezza da parte della squadra di Patrick Vieira. Una formula già rodata, che permetterà al Milan di incassare 10 milioni di euro in caso di permanenza dei liguri in Serie A.

Le visite mediche sono previste per lunedì, poi sarà tempo di firme e annunci. Colombo arriva a Genova con la voglia di scrollarsi di dosso l’etichetta di “promessa” e dimostrare di essere pronto per guidare l’attacco di una squadra ambiziosa. Nella scorsa stagione ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 36 presenze con l’Empoli: numeri non clamorosi, ma sufficienti per convincere il Genoa a puntare forte su di lui. Ora tocca a Colombo fare quel salto che al Milan non ha mai davvero potuto tentare.