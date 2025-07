Il Real Madrid si avvicina a soffiare all’Inter un ambito obiettivo di mercato: basterebbero 18 milioni. Nerazzurri beffati

Il mercato estivo dell’Inter entra finalmente nel vivo. Questa settimana sarà decisiva per l’esito delle trattative in corso: la dirigenza è al lavoro per definire le operazioni in entrata e in uscita, consapevole che ogni decisione influenzerà profondamente l’assetto della squadra.

I tifosi dell’Inter vivono giorni di attesa per l’evoluzione della trattativa riguardante Ademola Lookman. Il nome dell’attaccante dell’Atalanta è sui taccuini nerazzurri da circa due settimane, ma la questione non sembra affatto una semplice voce estiva. Il club interista è infatti fortemente interessato al giocatore, e anche Lookman sembrerebbe favorevole a un trasferimento a Milano, soprattutto dopo aver accettato la proposta di contratto quadriennale da 4,5 milioni a stagione.

Il problema principale resta la valutazione dell’Atalanta: la società bergamasca non intende scendere sotto i 50 milioni di euro per una cessione definitiva e immediata, senza la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Inter si prepara a rilanciare nelle prossime settimane per avvicinarsi a questa cifra, ma è probabile che la trattativa si protragga ancora, così come accade per un altro obiettivo di mercato molto ambito dalla società meneghina.

Proprio su un conclamato obiettivo dei meneghini, ora si aggiunge un altro club in corsa: anche il Real Madrid ha messo gli occhi sul giovane talento e potrebbe presto fare la sua mossa.

Il Real Madrid entra nella corsa per il giovane talento che fa gola all’Inter

Giovanni Leoni, 18enne difensore centrale del Parma, è ormai nel mirino delle più prestigiose squadre non solo italiane, ma anche europee. Il Parma, dopo aver ceduto il giovane Bonny all’Inter, non intende privarsi di Leoni a meno che non arrivi un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. Al momento né l’Inter né il Milan, altra squadra di vertice interessata, si sono avvicinate a questa valutazione. Tuttavia, l’inserimento del Real Madrid potrebbe stravolgere i piani delle due milanesi.

Secondo quanto arriva dalla Spagna, i Blancos vorrebbero affiancare il giovane difensore del Parma a Dean Huijsen, acquistato dal Bournemouth per circa 60 milioni. Il Real è pronto a investire una cifra tra i 18 e i 20 milioni per Leoni, un’offerta che potrebbe risultare molto allettante per il ragazzo, che non mancherebbe di considerare seriamente la possibilità di vestire la prestigiosa maglia catalana.

Con Leoni e Huijsen insieme, il Real Madrid potrebbe assicurarsi una coppia difensiva giovane e di prospettiva per il prossimo decennio. Inoltre, entrambi avrebbero l’opportunità di crescere al fianco di giocatori esperti come Rudiger, Eder Militao e Alaba, garantendo così un futuro solido e competitivo nel reparto difensivo.