In cima alla lista dei desideri dell’Inter c’è sempre Donnarumma, reduce da una stagione molto convincente tra i pali del PSG. Qualcosa a Parigi però sta cambiando.

Non è un mistero che Gianluigi Donnarumma sia da tempo in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’ex portiere del Milan, titolare indiscusso della Nazionale italiana, è da sempre considerato il profilo ideale per difendere i pali dell’Inter, anche in virtù della sua giovane età e della grande esperienza internazionale già maturata. Tuttavia, la situazione contrattuale e l’ingaggio faraonico percepito a Parigi hanno rappresentato fino ad oggi un ostacolo non da poco per il club nerazzurro. L’attuale contratto che lega Donnarumma al Paris Saint-Germain scadrà nel giugno 2026. Una data che sembra ancora lontana, ma che nella testa dei dirigenti nerazzurri rappresenta un orizzonte concreto su cui ragionare. Il fatto che in questi mesi non siano ancora iniziati colloqui ufficiali per un rinnovo fa riflettere e lascia uno spiraglio che a Milano non vogliono trascurare. Per ora non c’è stata alcuna trattativa formale, ma l’interesse è vivo e costante.

D’altronde, se è vero che in casa Inter ci sono molti dossier aperti per il 2026 – con diversi contratti in scadenza, tra cui quelli di De Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan – è altrettanto vero che proprio il ruolo del portiere potrebbe subire una trasformazione importante nei prossimi mesi. La dirigenza interista ha sempre avuto un occhio di riguardo per i parametri zero, e il possibile addio di Donnarumma a fine contratto lo renderebbe un obiettivo perfetto anche da questo punto di vista.

Il PSG si guarda attorno: Diogo Costa nel mirino e l’Inter spera

A rendere ancora più concreta l’ipotesi di un divorzio tra Donnarumma e il PSG è la voce, sempre più insistente, che arriva dal Portogallo: il club francese avrebbe messo nel mirino Diogo Costa, portiere classe 1999 del Porto e della sua nazionale. La notizia è stata riportata da MaisFutebol, una fonte affidabile nel panorama lusitano, e sembra indicare che a Parigi si stiano già preparando per un futuro senza Gigio. Se così fosse, l’Inter avrebbe la strada spianata per inserirsi e provare l’affondo decisivo. Chiaramente, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla sua disponibilità a rientrare in Serie A, ma i segnali che arrivano dalla capitale francese fanno riflettere.

Il PSG, infatti, difficilmente investirebbe su un altro numero uno se non avesse già deciso di cambiare qualcosa tra i pali. Il nome di Diogo Costa non è casuale: il portiere portoghese è considerato tra i migliori talenti in Europa, e la sua candidatura fa capire quanto i vertici parigini stiano pensando a una nuova direzione tecnica per il futuro. Intanto, dall’altra parte delle Alpi, l’Inter osserva con attenzione. Nessun passo ufficiale, ma l’interesse resta vivo. E se a giugno 2026 Donnarumma si dovesse liberare, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a cogliere l’occasione.