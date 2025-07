La Juve ha trovato il modo per arrivare a Sandro Tonali e regalare a Tudor anche un attaccante: sono in arrivo 122 milioni di euro.

La Juve vorrebbe mettere a segno almeno altri due o tre colpi di spessore per consegnare a Igor Tudor una rosa davvero competitiva. Dopo David, Joao Mario e il riscatto di Conceicao l’allenatore croato chiede un intervento per reparto: gli sforzi di Comolli si stanno concentrando soprattutto su centrocampo e attacco. Tuttavia il mercato in entrata della Juventus è al momento bloccato dai giocatori nella lista dei partenti a cui però il club non riesce ancora a trovare una sistemazione.

Comolli ha però assolutamente bisogno di finalizzare queste cessioni, sia per incassare soldi dalla vendita sia per liberare spazio salariale. Solo così la dirigenza bianconera può andare davvero all’assalto del centrocampista e dell’attaccante. Per il primo ruolo la scelta è già ricaduta da tempo su Sandro Tonali, mentre per il bomber sono ancora in corso valutazioni (i bianconeri rivorrebbero Kolo Muani, l’alternativa è Hojlund).

Tonali ha un prezzo di circa 60-70 milioni di euro, mentre il PSG vuole incassare 50 milioni per Kolo Muani e chiede alla Juve l’obbligo di riscatto sul nuovo prestito. In tutto servono più o meno 120 milioni per arrivare a entrambi i giocatori: una cifra che può essere raggiunta vendendo tutti quei giocatori che non rientrano nei piani di Tudor.

Tesoretto Juve: sei cessioni per finanziare due colpi

In prima fila c’è ovviamente Dusan Vlahovic, che ormai è da tempo considerato un cedibile: la Juventus chiede 20 milioni di euro per il bomber serbo, monitorato soprattutto dal Milan. Comolli vuole liberarsi il prima possibile anche di Douglas Luiz, super flop della scorsa stagione: il centrocampista brasiliano, presentatosi in ritiro con diversi giorni di ritardo senza fornire alcuna spiegazione, può partire per 30 milioni di euro.

Il club bianconero sta provando a vendere anche Nico Gonzalez, altro acquisto molto deludente targato Giuntoli. L’ex viola è corteggiato da Bologna, Atalanta, Inter e Al-Ahli: il prezzo è 30 milioni di euro. Anche Weston McKennie non è così sicuro di rimanere a Torino: in caso di offerta da 15 milioni di euro la Juve aprirebbe le porte alla cessione.

Infine ci sono Timothy Weah e Fabio Miretti: il primo è da settimane promesso sposo del Marsiglia, anche se al momento l’affare – che dovrebbe portare 15 milioni nelle casse bianconere – è in fase di stallo. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, è sempre forte l’interesse del Napoli: con un’offerta da 12 milioni si può chiudere. In tutto fanno 122 milioni che Comolli andrebbe subito a investire per mettere a segno i due colpi chiesti da Tudor.