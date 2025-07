C’era da aspettarselo. E’ arrivata una mega offerta per Gigio Donnarumma, portiere che ancora non ha trovato l’accordo di prolungamento con il PSG.

Sta diventando una delle storie più calde del mercato 2025. Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sospeso a un filo, e quel filo si chiama rinnovo. Un rinnovo che, ad oggi, non arriva. Il Paris Saint-Germain e l’agente del portiere azzurro sono lontani: la distanza tra domanda e offerta è concreta, non solo economica ma anche progettuale. Ecco perché Gigio, classe 1999 e ancora all’apice della carriera, potrebbe diventare uno dei nomi più chiacchierati in vista del 2026. Nel frattempo, gli occhi delle big si moltiplicano. In Italia, chi osserva con maggiore attenzione è l’Inter. Un interesse che non è mai tramontato, neppure nei momenti di maggiore stabilità tra i pali nerazzurri.

Giuseppe Marotta, insieme ad Ausilio, monitora la situazione con attenzione certosina. L’idea di riportare Donnarumma in Serie A – magari proprio a San Siro, ma sull’altra sponda – ha un fascino enorme. Soprattutto perché l’Inter, già quest’anno, potrebbe trovarsi in emergenza nel reparto portieri. Donnarumma, da parte sua, non ha mai chiuso a un ritorno in Italia, ma sa bene che ogni passo dovrà essere ponderato. Il 2026 non è poi così lontano, e con il contratto in scadenza proprio tra un anno, il rischio che si scateni un’asta internazionale è altissimo. Marotta lo sa, e attende. Ma il tempo stringe, e le sirene iniziano a suonare da ogni angolo d’Europa.

Galatasaray all’assalto: offerta choc per Donnarumma, mentre il City attende

I primi a muoversi sul serio sono stati i turchi. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Galatasaray – dopo aver chiuso l’affare Osimhen – ha recapitato a Donnarumma una mega offerta di ingaggio. Un’offensiva a sorpresa, che ha colto di sorpresa anche i vertici del PSG. Il club turco è pronto a trattare per il cartellino, ma il vero scoglio è la volontà del giocatore. Gigio, pur apprezzando il tentativo, ha fatto sapere di voler aspettare. Non è convinto della destinazione, e sa bene che altre porte potrebbero aprirsi da un momento all’altro. Nel frattempo, il Galatasaray ha sondato anche Ederson del Manchester City, ma senza risultati concreti. Proprio da Manchester, però, arriva la notizia che fa tremare i francesi e l’Inter.

Il City ha chiesto di essere informato su ogni sviluppo legato a Donnarumma. A Pep Guardiola piace da anni e, nonostante il piano iniziale preveda il ritorno di James Trafford dal Burnley, gli inglesi non vogliono farsi trovare impreparati. Un’offerta potrebbe arrivare subito, oppure a gennaio, nel caso in cui il rinnovo con il PSG non dovesse arrivare. Intanto, le italiane restano alla finestra, apparentemente defilate ma pronte a inserirsi in caso di spiragli. In palio non c’è solo un portiere: c’è uno dei talenti più puri del calcio europeo.