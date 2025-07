La Roma con Gasperini sogna in grande, continuano le grandi manovre ma intanto Dovbyk riceve l’ok per partire e vestire bianconero.

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, si respira un’aria diversa. Non solo perché l’ex tecnico dell’Atalanta porta con sé un’idea di calcio chiara e riconoscibile, ma anche perché il club sembra aver finalmente imboccato una direzione ambiziosa, proiettata verso il futuro.

Il mercato, in questo senso, è uno specchio fedele delle intenzioni. Si guarda in alto, si lavora in profondità, e allo stesso tempo si cominciano a fare delle scelte nette. Come quella che riguarda Artem Dovbyk, protagonista silenzioso di un intreccio che potrebbe presto cambiare più di uno scenario.

Gasperinipuò cedere Dovbyk

L’attaccante ucraino, arrivato a Roma per giocarsi una maglia da titolare, doveva contendersi il posto con il giovane Evan Ferguson, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 38 milioni. Il talento irlandese, classe 2004, ha però bruciato le tappe. Cinque gol nelle prime due amichevoli estive hanno acceso i riflettori su di lui, confermando quanto la dirigenza giallorossa creda nel suo potenziale. E qui entra in gioco la decisione, tanto inattesa quanto significativa: Gasperini potrebbe dare l’ok per la partenza di Dovbyk.

Una mossa che ha spiazzato tutti, anche perché l’attaccante non aveva demeritato. Però, evidentemente, il tecnico ha già le idee chiare e preferisce puntare su profili con caratteristiche più adatte al suo sistema. Da lì, è bastato poco per accendere le sirene del mercato. E proprio in queste ore, è spuntato un interesse concreto da parte di un club bianconero. No, non quello che ci si aspetta di solito. Non è la Juve, e nemmeno un club italiano. A muoversi infatti è stato il Besiktas.

I turchi, che hanno già pescato dalla Roma acquistando Tammy Abraham, sembrano intenzionati a fare il bis. Il profilo di Dovbyk piace, convince e viene visto come il partner ideale per completare un attacco che punta a tornare competitivo a livello europeo. La Roma, dal canto suo, non ha mai chiuso alla cessione, ma fissa la base a 30 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club di non registrare una minusvalenza e reinvestire subito su altri profili graditi all’allenatore.

In un’estate in cui la Roma sta cercando di cambiare pelle, anche le uscite pesano. E questa, se confermata, potrebbe essere una di quelle che fanno rumore. Senza ombra di dubbio, il via libera di Gasperini è un segnale forte. Vuol dire che la costruzione della nuova Roma è iniziata, e che nessuno, neanche chi sembrava intoccabile, può considerarsi al sicuro.