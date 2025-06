Per la Juventus spunta la possibile nuova penalizzazione: ecco cosa potrebbe accadere al club bianconero

La Juventus di nuovo nell’occhio del ciclone o almeno potrebbe esserlo da qui a qualche settimana. Mentre a Roma, l’inchiesta Prisma potrebbe chiudersi con il patteggiamento degli ex vertici bianconeri (Agnelli, Nedved e Paratici), un altro filone potrebbe avere conseguenze non soltanto dal punto di vista penale, ma anche sportivo.

A parlarne è il giornalista Paolo Ziliani sul suo profilo X, spiegando il motivo per il quale i bianconeri potrebbero essere nuovamente sanzionati. Ziliani scrive: “Dopo le sanzioni del 2023 la Juventus è di nuovo a rischio penalizzazione in A e squalifica in Europa: a breve dovrà rispondere di nuovi illeciti (e la recidiva la inguaia)”.

Il riferimento è ad un nuovo filone dell’inchiesta Prisma: stando a quanto riportato da Ziliani, infatti, la Procura di Roma “un anno fa chiese al club una nuova acquisizione di documenti relativi al bilancio del 30 giugno 2023 redatto dal nuovo management” e si tratta – specifica il giornalista – di documenti che “non hanno fatto parte delle carte di cui si avvalse la Procura federale” per la penalizzazione di 10 punti comminata due anni fa. Un aspetto che non sarebbe secondario per una nuova indagine sportiva.

Juventus, rischio penalizzazione: cosa succede

Ziliani riporta alcuni stralci di un articolo firmato dall’avvocato Michele La Francesca pubblicato su ius101.it, un testo che prospetta la possibilità di una nuova pesante stangata per la Juventus, nel caso in cui dalla Procura di Roma arrivasse la richiesta di rinvio a giudizio.

In questo caso, infatti, la Procura Federale potrebbe chiedere le carte agli inquirenti e aprire un nuovo filone d’indagine sportiva per la Juventus. Un’indagine che potrebbe avere esiti devastanti per la Juventus: “Il rischio per la Juventus sarebbe quello di subire una nuova penalizzazione – scrive l’avvocato La Francesca – che, vista la recidiva, potrebbe essere addirittura superiore a quella già applicata (10 punti di penalizzazione)”.

Questo per quanto stabilito dall’art.18, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che, nel caso di nuova infrazione disciplinare nella stagione sportiva successiva rispetto a quella per la quale vi è stata una condanna, dice che questa nuova infrazione sarà valutata per la recidiva che porterebbe ad un aumento della pena. “Senza dimenticare – si legge ancora nell’articolo – che la UEFA non starebbe certamente a guardare“. Nuovo capitolo che si potrebbe aprire per la Juventus con una risposta che potrebbe arrivare, dal punto di vista della giustizia ordinaria, entro il 5 settembre.