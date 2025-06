Terrore per il celebre asso che ha giocato nel Milan, è finito in un letto di ospedale. Cosa gli è capitato.

Immaginate di punto in bianco, mentre vi trovate su internet o su un social network di qualsiasi tipo, di imbattervi in una foto del vostro beniamino sportivo ricoverato in ospedale senza sapere cosa sia successo, perché e soprattutto quale sia la gravità del motivo che lo ha condotto al ricovero coatto. Probabilmente vi preoccupereste moltissimo, anche se non conoscete direttamente questa persona!

Il punto è che anche se non fanno parte della nostra cerchia di affetti più stretta, molti calciatori sono delle figure con cui siamo cresciuti e che ci hanno magari ispirato da ragazzi o ragazze, al punto da creare un modello di riferimento in giovane età. E’ questa la magia del calcio che avvicina milioni di persone e spinge a consacrare intere carriere, come simbolo di amore per una maglia, dedizione allo sport o semplicemente, puro talento.

Di recente è successo proprio questo con un calciatore famosissimo, uno che ha segnato un’epoca con film, apparizioni televisive e il suo aspetto fisico che lo ha reso un sex symbol. Il calciatore che ha militato nel Milan è comparso in una foto in un letto di ospedale con tanto di gesso. I fans si sono spaventati, prima che la moglie lanciasse un messaggio che ha spiegato l’accaduto. Purtroppo, il giocatore fa ancora i conti con un serio problema fisico.

Infortunio e ricovero, David Beckham spaventa tutti

David Beckham è probabilmente il calciatore britannico più famoso della storia ed il più forte della nazione a non aver mai alzato un trofeo con la maglia dei Leoni bianchi. Ispirazione per il famoso film del 2002 Sognando Beckham che tratta il tema della emancipazione femminile attraverso lo sport, il campione conta 115 apparizioni e 17 reti con la maglia inglese. In campionato invece, ha girato il mondo, passando dall’amato Manchester United al Real Madrid fino al PSG ed ai Los Angeles Galaxy.

Pur senza particolari acuti Beckham ha giocato pure in Italia. Ha infatti vestito la maglia del Milan prima nel 2009 – 18 le presenze e 2 le reti segnate – e poi nel 2010 – altre 11 apparizioni ma senza la soddisfazione di segnare un gol. Nelle ultime ore, una foto che ritrae il britannico in un letto di ospedale ha fatto preoccupare i fans, ma la moglie Victoria titolare del famosissimo brand di moda ha spiegato cosa è accaduto davvero.

“Guarisci presto!”, si legge nella didascalia: nulla di gravissimo, comunque. Si tratta della conseguenza di un vecchio infortunio rimediato nel 2003 in una partita Inghilterra-Sud Africa, tra l’altro amichevole in cui Beckham si era infortunato al polso. I forti dolori che il calciatore e sex symbol ha accusato in questi giorni lo hanno riportato sotto i ferri ma per fortuna, sembra sia andato tutto bene. I tifosi si sono spaventati ma per una volta è andato tutto per il meglio.