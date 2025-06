Il calcio è in lutto per la terribile notizia di una perdita davvero dolorosa e incolmabile: chi se n’è andato.

Il calcio è uno sport veramente magnifico, in grado di regalare un sacco di emozioni e sensazioni indimenticabili a chi è disposto a tentare di vincere per se stesso, la propria squadra e ai tifosi.

Purtroppo, però, anche nel calcio possono avvenire tragedie vere eproprie. Ci riferiamo questa volta a un lutto che ha colpito tutti quanti e che sicuramente ha influenzato tantissime persone nelle ultime ore perché è accaduto a un calciatore abbastanza famoso e anche perché si tratta di un giovane giocatore davvero talentuoso e promettente.

Purtroppo, però, ormai è successo e non si può davvero tornare indietro per cancellare un avvenimento molto duro comunque da accettare e considerare in maniera assolutamente realistica. Detto questo, scopriamo chi è il calciatore che ha perso la vita a soltanto 23 anni nelle ultime ore, come riportato sui social media.

Calcio in lutto, se ne va a 23 anni: di chi si tratta

Il calcio è in lutto per la scomparsa di Zeben Ramos, calciatore del Las Palmas morto a 23 anni dopo un incidente stradale. La notizia sconvolgente è stata riprotata poche ore fa, e ha inevitabilmente sconvolto il calcio spagnolo e non soltanto. Dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche per essere stato investito da una macchina un paio di settimane fa, è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente per grave trauma cranico.

In seguito è stato indotto in coma farmacologico per favorire miglioramenti che però non sono mai avvenuti. Il comunicato ufficiale del Las Palmas ha gettato nello sconforto e nel dolore la Spagna intera. L’incidente è avvenuto nel Comune di Arucas, e il giocatore è stato trasportato all’Ospedale Universitario Doctor Negrin di Gran Canaria. Come abbiamo scritto nelle righe precedenti, il giovane è finito in coma farmacologico, e da quel momento non si è più risvegliato purtroppo.

Le ferite riportate in seguito all’incidente sono state troppo gravi, così da impedire ai medici di agire con efficacia nei suoi confronti dopo quanto accaduto il 9 giugno 2025. Purtroppo, quando succedono queste cose, è difficile anche commentare e dare una opinione. Non possiamo fare altro, un po’ come tutto il mondo in questo momento, che esprimere dolore e dispiacere per una notizia che inevitabilmente segna tantissime persone nella famiglia del calciatore, ma anche il club e i tifosi dello stesso.