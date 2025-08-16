Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter ma riuscirà a durare? C’è chi ha dei dubbi e ha già lanciato l’ultimatum: i dettagli

È un anno molto importante per Cristian Chivu. L’ex calciatore romeno, ora diventato allenatore, ha una grossa responsabilità: quella di risollevare l’Inter.

Il club di Milano è in una fase storica molto delicata. Dopo aver inseguito a lungo l’impresa di una doppia cavalcata vincente, in campionato e in Champions, si è ritrovata a fine stagione senza aver raggiunto gli obiettivi fissati.

A ciò si aggiunge anche la delicata situazione finanziaria dei nerazzurri, fatta di più ombre che luci. Insomma, Cristian Chivu deve affrontare una sfida che potrebbe sembrare insormontabile. Non c’è da stupirsi dunque, se alcuni non credono in lui e nel suo operato.

Proprio così, a quanto pare c’è già chi gli ha dato un ultimatum. Ma di chi si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro dell’allenatore.

Chivu, perché alcuni non credono in lui?

In realtà, il non avere fiducia nelle capacità di Chivu come coach si può comprendere. Prima di approdare alla squadra di Milano, il nativo di Resita ha allenato la squadra giovanile dei nerazzurri e il Parma. Quello di quest’anno potrebbe essere un trampolino di lancio importante per le sue ambizioni e la sua carriera: potrebbe non essere pronto per affrontare la pressione e tutto ciò che deriva dal guidare una squadra di caratura mondiale come l’Inter.

Ma non sono solo i tifosi ad avere dubbi riguardo la gestione della rosa e dello spogliatoio di Chivu. Stando a quanto riportato da alcuni bookmaker, Chivu potrebbe essere uno dei primi allenatori a essere esonerato in stagione. Non a caso, il suo esonero è dato a 5 su determinati siti di scommesse noti in Italia. Insomma, i bookmaker non credono in lui e molteplici pensano che non riesca neanche a mangiare il proverbiale panettone di Natale.

Gli altri allenatori con poca fiducia

Non è solo Chivu a essere finito nel mirino dei bookmaker. A quanto pare c’è un altro allenatore quest’anno che molti pensano possa essere esonerato prima del previsto. Si tratta di Ivan Juric, il nuovo allenatore dell’Atalanta. L’ex centrocampista del Genoa proviene da due esperienze fallimentari alla Roma e al Southampton. La quota per il suo esonero è addirittura più bassa di quella di Chivu: il licenziamento è quotato a 3.

Tra i possibili indiziati per il primo esonero della stagione ci sono anche altri allenatori da tenere d’occhio come Eusebio Di Francesco del Lecce, Fabio Grosso del Sassuolo, Carlos Cuesta del Parma, Davide Nicola della Cremonese e Fabio Pisacane del Cagliari.