Allegri ha messo subito le cose in chiaro con il Milan e sembra aver ‘bocciato’ un calciatore: l’avviso è stato ben recepito?

Il Milan non può permettersi di sbagliare quest’anno. Il club lombardo ha appena concluso una stagione davvero molto brutta in campionato, arrivando soltanto all’ottavo posto e non ottenendo l’accesso alle coppe europee.

Eppure la dirigenza ha speso e ha comprato nell’ultimo periodo, ma sembra che questi investimenti non abbiano portato frutto. Ecco perché ora si è deciso di puntare su una vecchia conoscenza del calcio italiano: Max Allegri.

Il “sergente di ferro” ha messo subito in chiaro le cose: non vuole in squadra persone che non seguano le regole e che non siano dedite al sacrificio. Ecco perché sembra essere pronto a mettere in panchina un calciatore abbastanza importante per il Milan ora.

Ecco di chi si tratta e chi potrebbe arrivare per sostituirlo subito, permettendo alla squadra di conquistare punti e risultati utili.

Allegri, ecco chi si accomoda in panchina nel Milan

C’è da dire che lo scorso anno c’è stata confusione in panchina nel Milan. I diversi allenatori non sono riusciti a trovare una filosofia vincente con la squadra rossonera. Tanti calciatori hanno dimostrato di avere talento ma forse è mancata la determinazione e la voglia di vincere che altri mostrano nonostante non siano dotati con il pallone tra i piedi.

Max Allegri però è un mister che punta alla quantità e non alla qualità. La sua idea di calcio è semplice: vincere a qualsiasi costo e con qualunque mezzo, anche se si è “brutti” da vedere. Ecco perché non sembra essersi fatto scrupoli a mettere in panchina il nuovo attaccante titolare della squadra: Santiago Gimenez. La dirigenza non è contenta con lui perché per acquistarlo ha speso 35 milioni di Euro, ma Allegri spera che questa strigliata possa farlo ritornare la fame e la voglia di vittorie.

Chi potrebbe arrivare per sostituirlo?

Il messaggio che Allegri ha dato alla squadra è stato chiaro: chi non gioca bene e non ha voglia di impegnarsi si accomoda in panchina. Ma non solo: potrebbe perdere per sempre il posto in squadra.

D’altronde, sembra che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante. Il sogno di Allegri si chiama Dusan Vlahovic ma potrebbe arrivare anche Rasmus Hojlund del Manchester United. Insomma, se Gimenez vuole mantenere la titolarità e la possibilità di mettersi in mostra, allora deve giocare bene altrimenti potrebbe essere costretto ad abituarsi all’idea di rimanere in panchina.