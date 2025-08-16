L’Inter ha guadagnato per averlo ceduto: di chi si tratta e perché questo record è raro che venga infranto nelle prossime sessioni di mercato

Da sempre ci sono alcuni club in Italia che sono additati come favoriti in tutto. Si tratta di squadre che hanno fatto la storia del campionato italiano e sono riconosciute anche all’estero come top club europei.

Si parla ovviamente di squadre come Milan, Juventus e specialmente Inter. I nerazzurri sin dalla loro nascita hanno una sorta di “sapore internazionale” che distingue la società da tutte le altre che fanno parte dell’attuale lega Serie A.

Inoltre, non tutti lo sanno ma l’Inter detiene anche un importante record. Anzi, sembra essere un risultato fantastico: quello della cessione più alta mai registrata in Serie A. Si tratta di una cessione recente, un addio che ha portato nelle casse del club lombardo ben 113 milioni di euro.

Ma chi è andato via per quella cifra? Ecco tutti i dettagli e cosa sapere al riguardo.

Inter e la cessione record: chi ha fatto registrare il record?

Una cessione da 113 milioni di euro è davvero un risultato unico. Non sono molti i calciatori che riescono a essere strappati per una cifra così alta. Si tratta quindi di un record da ricordare e del quale vantarsi: un calciatore con un valore così alto ha vestito la casacca nerazzurra nel suo prime.

Ma di chi si parla? Ebbene, secondo quanto riportato anche dal sito web Sportmediaset.it, si tratta di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Napoli campione d’Italia. Proprio così, “Big Rom” venne pagato dal Chelsea la somma di 113 milioni di euro. Grazie a questo risultato, è diventato uno dei calciatori più pagati della storia dello sport ed è la cessione più alta della Serie A. Ovviamente al Chelsea non erano pazzi, Lukaku all’Inter veniva da annate pazzesche e con i nerazzurri è riuscito a conquistare il campionato italiano nella stagione 2020-2021.

Lontano dalle cessioni più alte

Lukaku dell’Inter dunque, è entrato nella top 15 delle cessioni più costose della storia del calcio. Eppure, si tratta di un’operazione lontana dai primi posti della classifica. Il primato assoluto al momento lo detiene Neymar: la cessione dal Barcellona al PSG costò ben 222 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all’operazione Lukaku. Al secondo posto poi c’è Mbappé che si è trasferito dal PSG al Real Madrid per la cifra di 180 milioni di euro.

Sul gradino più basso del podio c’è Philippe Coutinho, altro ex Inter: il brasiliano venne ceduto dal Liverpool al Barcellona per 135 milioni di euro. Infine, da menzionare anche Dembelè, passato dal Borussia Dortmund al Barcellona per 135 milioni di euro.