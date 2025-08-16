L’Inter vuole cautelarsi in caso di addio di Dimarco nel 2026: l’ultimo obiettivo dei nerazzurri può arrivare a costo zero.

Ormai non mancano molti giorni alla chiusura del calciomercato estivo e i tifosi dell’Inter sperano che in queste ultime settimane la rosa a disposizione di Cristian Chivu venga rinforzata con degli innesti di qualità. Al tempo stesso, però, il popolo nerazzurro si augura che non arrivino brutte notizie sul fronte cessioni. La permanenza di Calhanoglu, con tanto di pace con capitan Lautaro, è stata accolta molto positivamente.

Tuttavia il direttore sportivo dell’Inter sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative assieme al presidente Marotta se dovessero arrivare offerte da capogiro per qualche colonna nerazzurra. Non è un segreto, ad esempio, che Federico Dimarco abbia tantissimi estimatori, specialmente in Premier League.

Per quest’anno non sembrano esserci rischi: Dimarco è infatti pronto a iniziare la sua quinta stagione da titolare della fascia sinistra con la maglia dell’Inter. L’anno prossimo, invece, qualcosa potrebbe anche accadere: il contratto dell’ex Parma e Verona scade nel 2027 e non è chiaro se le parti siano interessate o meno a un prolungamento dell’intesa.

Gratis all’Inter: colpaccio nerazzurro, prenderà il posto di Dimarco

Se tra un anno qualche club si presenterà con una proposta irrinunciabile per Dimarco i dirigenti nerazzurri la prenderanno seriamente in considerazione. Marotta e Ausilio hanno però dimostrato di sapere come muoversi per non farsi cogliere impreparati. Il club di Viale della Liberazione sta già sondando alcuni profili interessanti in caso di addio al terzino della Nazionale italiana.

I requisiti sono sempre quelli richiesti da Oaktree: profili giovani che abbiano già messo in mostra le loro qualità e siano pronti per giocare nell’Inter. Uno dei nomi segnati sul taccuino di Ausilio è quello di Vitaliy Mykolenko, classe 1999, difensore dell’Everton. I Toffees lo avevano prelevato dalla Dinamo Kiev nel 2021/2022 siglando un contratto di quattro anni con il giocatore: ciò vuol dire che il prossimo anno potrebbe liberarsi a parametro zero.

In tutto Mykolenko ha finora collezionato 123 presenze con l’Everton, mettendo anche a segno 4 reti. Nel corso degli anni è diventato anche un elemento prezioso per la Nazionale ucraina, con cui ha totalizzato 48 presenze e una rete. Già in passato i nerazzurri si erano interessati molto al laterale di Cerkasy, senza però andare a fondo nella trattativa. Ora però la Beneamata sogna il colpo a zero: per i vertici nerazzurri è lui il candidato numero uno a sostituire Dimarco se davvero l’italiano dovesse lasciare la Pinetina il prossimo anno.