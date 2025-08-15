La telenovela relativa ad Ademola Lookman pare che possa sbloccarsi relativamente presto, attenzione al ribaltone.

La telenovela relativa ad Ademola Lookman non si ferma nemmeno adesso che è stata scavalcata la seconda settimana di agosto. Può ancora accadere di tutto per quanto riguarda la trattativa tra Atalanta e Inter, tuttavia il muro creatosi fra le due compagine nerazzurre rende l’operazione sempre più complicata e difficile da terminare in maniera positiva.

Proprio per questo motivo, quella che sembrava una trattativa che doveva durare pochi giorni, sembra invece qualcosa di molto più duro e complicato da definire.

Detto questo, oltre al possibile approdo all’Inter, c’è un altro scenario da considerare in vista delle prossime settimane per l’esterno d’attacco africano. Il nazionale nigeriano, infatti, potrebbe cambiare prospettive relative al suo futuro in Italia e non solo: scopriamo di più a riguardo.

Lookman, svolta pazzesca: niente Inter

Ademola Lookman vorrebbe approdare all’Inter. Tuttavia, se non si abbassa il muro creatosi tra Atalanta e nerazzurri negli ultimi giorni, è diffiicle pensare alla conclusione di un’operazione da almeno 45 milioni di euro, se non addirittura di più. Anche se in questa fase pare che l’attesa sia costante e continua, c’è da considerare il fatto che a Milano non aspetteranno in eterno. Il che è comprensibile, visto e considerato che fra meno di un mese il maercato sarà concluso e le squadre dovranno pensare soltanto a fare il meglio che possono con quelli che sono stati gli acquisti definiti nel corso del calciomercato.

Se l’Inter non rilancia e la Dea non abbassa il muro rivolto nei confronti del club 20 volte Campione d’Italia, però, Ademola Lookman può rimanere un calciatore dell’Atalanta. Nonostante la rottura con il club e la richiesta ufficiale di cessione, infatti, il calciatore africano potrebbe essere utilizzato dall’allenatore Ivan Juric in vista dell’inizio della Serie A e della Champions League, oppure rimanere ai margini della rosa fino al emrcato di gennaio 2026, quando potrebbe lasciare Bergamo per dirigersi sempre ad Appiano gentile o anche altrove.

Mano a mano che passano le settimane, non si placano i dubbi relativi al futuro del giocatore, che però su una cosa sembra essere stato deciso: addio all’Atalanta, come promesso prima del mercato. L’eroe della finale di Europa League del 2024, a quanto sembra, non ha la benché minima intenzione di rimanere un anno in più all’interno del club che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere nel calcio che conta, quindi la situazione – per quanto delicata – sembra chiara sotto questo punto di vista.