Guirassy, che occasione per vederlo in Serie A: una possibile svolta può fare sbarcare il bomber in Italia.

Nel panorama calistico italiano, quello che manca da tanto tempo a club come come Milan e Juventus, ma anche Roma e Napoli, è un bomber di assoluto livello capace di fare la differenza in ogni condizione e situazione. L’Inter, grazie alle straordinarie prestazioni di Lautaro Martinez, ha dimostrato nel corso del tempo di potersi affidare a un attaccante su tutti, ovvero proprio l’argentino.

Proprio per questo, in vista del futuro è da tenere assolutamente in considerazione e valutare un giocatore come Serhou Guirassy. In forze attualmente al Borussia Dortmund, il calciatore di cui abbiamo deciso di parlarvi ha davvero delle qualità strepitose sottoporta e può fare davvero la differenza.

Ma quante possibilità ci sono per un club italiano, allo stato attuale, di prendere un centravanti del genere? Nelle prossime righe, per quanto possibile, cercheremo di capirlo e venirne a capo.

Guirassy in italia, cosa può succedere: i dettagli

Guirassy è una punta centrale capace di combinare alla perfezione potenza e precisione. Quando attacca, fa prevalere il suo eccellente atletismo oltre alla capacità di muoversi ne modo corretto. Attaccante fortemente creativo, sa come addomesticare il pallone e riesce anche a tagliare bene in area di rigore. Micidiale nel tiro, essendo capace di segnare sia con il piede destro che con quello sinistro, è forte anche nel colpo di testa. Non si fa mancare neanche una buona abilità nei calci di rigore.

Ha tutto, quindi, per essere una valida proposta in ottica Serie A. Il prezzo del suo cartellino è ababstanza alto, 45 milioni di euro, tuttavia è un calciatore in uscita dal Borussia Dortmund. Per strapparlo al club tedesco, come detto serve un’offerta davvero importante, tuttavia squadre come Juventus e Milan sono alla ricerca da tempo di un bomber affidabile e completo. In questo senso, Guirassy rappresenta decisamente una proposta assolutamente straordinaria da tenere non poco in considerazione da parte dei bianconeri e dei rossoneri. Proprio le big italiane, quindi, potrebbero puntarci in vista del futuro.

Quest’anno è difficile, specialmente perché la Vecchia Signora – dopo aver preso David – vuole riportare alla base Kolo Muani, mentre il Diavolo valuta Dusan Vlahovic e Hojlund. Tuttavia, in ottica estate 2026 le cose potrebbero già cambiare. In virtù di ciò, attenzione alle mosse che Torino e Milano potrebbero impostare per regalarsi un calciatore che gradirebbe sicuramente destinazioni del genere.