In arrivo un nuovo rinforzo per l’organico di Allegri: il Milan ha messo nel mirino un nome poco conosciuto, ma che potrebbe rivelarsi ideale

Dopo aver centrato gli ultimi rinforzi a centrocampo – con Ricci, Modric e Jashari – e nel reparto difensivo – con De Winter ed Estupiñán – il lavoro della dirigenza rossonera prosegue senza sosta, soprattutto alla luce della fase di stallo in cui si trovano le trattative per l’attacco. Il nodo ancora da sciogliere è, senza ombra di dubbio, il comparto offensivo: non è una novità che la società voglia mettere a disposizione di Allegri un reparto avanzato ancora più competitivo, ma le operazioni in entrata restano per ora sospese.

Oltre a Dusan Vlahovic, il Milan ha messo nel mirino anche Rasmus Højlund del Manchester United. L’ex Atalanta rappresenterebbe un profilo ideale per il sistema di gioco voluto da Allegri, ma l’ostacolo principale resta la volontà dell’attaccante. Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni, a Via Aldo Rossi, circa il desiderio del danese di restare in Inghilterra, dove crede ancora di poter giocarsi le sue carte. Tuttavia, il Manchester United sembrerebbe avere idee diverse, aprendo di fatto alla possibilità di una cessione.

Nelle ultime ore, però, lo stesso 22enne avrebbe preso coscienza del fatto che lo United non intende puntare su di lui, soprattutto dopo l’ultima panchina proprio nell’amichevole contro la Fiorentina. Cresce dunque l’ottimismo in casa Milan, soprattutto in seguito alla recente apertura del giocatore al trasferimento in rossonero.

In attesa di trovare un’intesa economica – si valuta un prestito oneroso con diritto di riscatto – il Milan prosegue la propria ricerca di nuovi rinforzi per completare il reparto avanzato a disposizione di Allegri. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su un nuovo giovane talento.

Milan, nuovo innesto offensivo in arrivo per Allegri

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Milan avrebbe individuato nel fantasista classe 2004 dell’Anderlecht, Mario Stroeykens, un potenziale innesto per potenziare il reparto offensivo di Allegri. Autore di 5 gol e 7 assist in 39 presenze nella scorsa stagione con il club belga, il trequartista di Zellik potrebbe approdare a Milano qualora da Milanello dovesse partire un’offerta convincente.

Valutato intorno ai 10 milioni di euro, Stroeykens è un trequartista di piccola statura ma molto duttile, capace di adattarsi anche come esterno offensivo o seconda punta. In scadenza di contratto con l’Anderlecht nel 2026, il 20enne rappresenterebbe una pedina interessante per alzare il livello tecnico del settore offensivo rossonero, che Allegri vuole rinforzare con decisione.