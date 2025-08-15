In Spagna sembrano essere certi del fatto che il Barcellona farà un acquisto dall’Inter, ecco chi potrebbe partire.

Il Barcellona e l’Inter sono due club famosi per la loro rivalità storica, che ha portato a sfide semplicemente spettacolari in campo e anche a operazioni di mercato straordinarie. Pensiamo a quella, per esempio, che ha visto protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto’o, con il primo in direzione Barcellona e il secondo verso i nerazzurri.

Non è stato l’unico affare fra le parti, ma sicuramente quello più degno di nota in assoluto. Comunque, parlando sempre di Blaugrana e Inter, attenzione a quella che potrebbe essere presto ben più di un’idea di mercato folle e impossibile.

Ci riferiamo alla potenziale super offerta del Barcellona. In Spagna sono certi che avverrà, poi che i nerazzurri accettino o meno la proposta è tutto da vedere, ma intanto viene data a dir poco possibile questa sorprendente e incredibile operazione di mercato: scopriamo di più a riguardo.

Barcellona, l’offerta fa impressione: i dettagli

Malgrado il risultato pesante subito in finale di Champions League, l’Inter è stata spesso elogiata per i suoi difensori. Anche contro un club straordinario a livello offensivo come il Bayern Monaco o il Barcellona, il muro nerazzurro ha retto e ha permesso al club milanese di andare in finale. Al di là del risultato di Monaco, questo la dice lunga sulla qualità del reparto difensivo allenato in passato da Simone Inzaghi e che adesso vede invece al timone Cristian Chivu.

Un calciatore elogiato in maniera particolare, è sicuramente Alessandro Bastoni. Il centrale italiano, su cui l’Inter ha creduto fin dal primo momento, ha dimostrato in molteplici occasioni di essere non solo all’altezza dei migliori al mondo, ma di meritare di rimanere stabilmente in questa particolare e speciale lista. Sarà per questo motivo che, stando a quanto riportato da El Nacional, il Barcellona vorrebbe acquistarlo in vista dell’estate 2026. Per affondare definitivamente il colpo sul giocatore, i Bluagrana si stanno già preparando a dovere.

L’obiettivo, per ultimare un affar molto complicato, è quello di muoversi anticipatamente con gli agenti del calciatore e presentarsi poi nei prossimi mesi con un’impressionante offerta economica da consegnare a Marotta e colleghi. Così facendo, spera di raggiungere un accordo definitivo. Questo perché i catalani hanno assolutamente bisogno di rinforzare il reparto difensivo, e Bastoni sarebbe un giocatore ideale. Specialmente perché ha anche spiccate qualità offensive, perfette per il gioco dei Campioni di Spagna in carica. Ricordiamo, però, che per l’Inter è un giocatore fondamentale e un leader della squadra, difficile che possa andarsene quindi, anche di fronte a un’offerta da capogiro.