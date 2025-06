Dopo una serie di prestazioni sottotono, Federico Dimarco è in bilico. L’esterno sinistro rischia davvero il posto da titolare?

L’ultima vittoria al Mondiale per Club contro il River Plate ha riportato entusiasmo in casa Inter. Il club meneghino ha chiuso la fase a gironi al primo posto, un vantaggio importante per evitare avversarie temibili come PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. Il successo contro i Millonarios, eliminati definitivamente dalla competizione FIFA, ha permesso a Chivu di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Fluminense, in programma lunedì 3o giugno alle ore 21.

Sotto i riflettori del Mondiale per Club, Francesco Pio Esposito ha scritto la sua prima vera pagina da protagonista con la maglia dell’Inter, siglando la prima rete con i nerazzurri alla sua prima da titolare. Il classe 2005 contro il River si è preso la scena da centravanti puro e ha fornito una prestazione che ha lasciato il segno. Se per il giovane talento di Castellammare di Stabia l’ascesa con l’Inter, decisa a non lasciarselo sfuggire, è solo all’inizio, per altri big il percorso sembra invece farsi più tortuoso.

Dimarco rischia davvero il posto? Carlos Augusto pronto a prendersi la fascia da titolare

Durante l’ultima puntata di Inter Zone, programma di approfondimento targato Calciomercato.it, Alessandro De Felice ha lanciato un messaggio chiaro su chi, secondo lui, sta rendendo al di sotto delle aspettative in casa Inter. Il giornalista si è infatti esposto sul momento negativo di Federico Dimarco.

“Mi sta deludendo – ha sottolineato Alessandro De Felice – Tra i calciatori che mi stanno piacendo, io voglio fare il nome di Carlos Augusto, che non merita di essere un’alternativa di lusso, merita una maglia da titolare. Secondo me avrà più spazio rispetto al passato”.

Dimarco, reduce da una stagione meno brillante rispetto alla precedente, sembra non aver ancora ritrovato lo smalto dei tempi migliori. L’esterno azzurro, amatissimo dai tifosi per grinta e senso d’appartenenza, è apparso in alcune occasioni impreciso e poco brillante, soprattutto in quest’ultimo periodo probabilmente per il duro colpo subito dopo la finale di Champions League contro il PSG.

Dall’altra parte c’è Carlos Augusto, calciatore solido e affidabile. In silenzio si è guadagnato la fiducia dello staff tecnico e ora spinge per prendersi un posto da titolare. Il momento non è dei migliori per l’esterno della Nazionale italiana, e solo il campo potrà dare il verdetto finale. Ora Chivu dovrà gestire il dualismo con attenzione, perché il brasiliano merita spazio, ma Dimarco resta una figura centrale nello spogliatoio.