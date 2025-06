Simone Inzaghi sta seriamente pensando di strappare all’Inter due giocatori fondamentali: li vuole entrambi con lui all’Al-Hilal.

Simone Inzaghi ha salutato l’Inter dopo quattro stagioni dove sono arrivati tanti trofei ma anche qualche delusione. Il tecnico piacentino ha deciso di mettere fine alla sua esperienza in nerazzurro dopo la finale di Champions League persa nettamente contro il Paris Saint-Germain (0-5), anche se probabilmente la scelta era stata fatta già prima della debacle di Monaco.

Inzaghi è poi volato subito in Arabia Saudita per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Troppo ghiotta l’offerta del club saudita, che ha garantito all’ex Inter e Lazio un contratto faraonico da 25 milioni di euro a stagione per due anni. L’Inter, dal canto suo, dopo qualche giorno di riflessione – era stato contattato Cesc Fabregas, che ha declinato – ha scelto di puntare su Cristian Chivu, ex giocatore nerazzurro ed ex allenatore della Primavera interista.

Nel frattempo Simone Inzaghi si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa dell’Al-Hilal, che quest’anno ha visto sfumare il titolo saudita ed è quindi intenzionato a riprendersi lo scettro già nella prossima stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica sembra che il tecnico italiano abbia messo nel mirino proprio due colonne della sua Inter.

Inter saccheggiata da Inzaghi: l’ex tecnico li porta via entrambi

Simone Inzaghi ha infatti chiesto alla dirigenza del club della Saudi Pro League di fare di tutto per strappare ai nerazzurri due pedine fondamentali come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Entrambi i giocatori hanno alzato ulteriormente il loro già ottimo livello proprio grazie all’ex allenatore della Lazio: ora il tecnico vuole provare a convincere sia il centrocampista che il difensore a seguirlo in questa nuova e stimolante avventura.

Il primo approccio non è andato a buon fine: sia Barella che Bastoni si trovano molto bene all’Inter e non sono così disposti a lasciare la Beneamata. Tuttavia Inzaghi sta di nuovo facendo dei tentativi con tutti e due i big interisti e anche l’Al-Hilal è in pressing, ovviamente proponendo agli agenti dei due giocatori dei contratti da capogiro.

L’impressione è che alla fine l’assalto di Inzaghi e del club saudita non andrà in porto, anche se di fronte a tali offerte economiche non si può mai dire mai. I tifosi interisti si augurano ovviamente di poter contare ancora su due elementi così importanti anche per la prossima stagione.