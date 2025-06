L’Inter rischia di perdere anche Beppe Marotta: dopo Simone Inzaghi anche il presidente nerazzurro può volare verso altri lidi.

I tifosi dell’Inter hanno dovuto digerire l’addio di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha scelto di mettere fine alla sua esperienza nerazzurra dopo 4 stagioni e tanti trofei conquistati. Lo ha fatto al termine di un’annata che fino a un certo punto sembrava poter diventare trionfale per l’Inter e che invece si è conclusa senza nemmeno un titolo.

Dopo la batosta subita in finale di Champions dal PSG l’ex allenatore della Lazio ha scelto di prendere un’altra strada: quella dell’Arabia Saudita, per la precisione, dove è già volato per firmare il ricchissimo contratto da 25 milioni di euro a stagione con l’Al-Hilal. La dirigenza nerazzurra non è rimasta a guardare: nel giro di pochi giorni l’Inter ha infatti trovato un nuovo allenatore.

Dopo aver incassato il ‘no’ di Cesc Fabregas il club di Viale della Liberazione ha puntato su Cristian Chivu, già in passato allenatore della Primavera dell’Inter e nella stagione appena conclusa sulla panchina del Parma (con cui ha centrato la permanenza in Serie A). Tuttavia proprio in queste ore i tifosi interisti devono fare i conti con una notizia che parla di una nuova possibile (e dolorosissima) partenza.

Marotta via dall’Inter: tifosi a pezzi, è arrivata la chiamata

Stando a quanto riportato dall’insider di mercato ‘Enganche’, infatti, non è da escludere che anche Beppe Marotta lasci presto l’Inter. In un post pubblicato su X l’insider rivela che il presidente della Beneamata è stato contattato dal Manchester United. I Red Devils, reduci da annate decisamente non all’altezza della propria storia, sono alla ricerca di un uomo forte da cui ripartire e tornare ai vertici del calcio inglese e internazionale.

Finora non si hanno ancora riscontri concreti in merito a questa indiscrezione. Di certo, però, una chiamata da parte di un grandissimo club come il Manchester United verrebbe quantomeno presa in considerazione da Marotta. Il presidente nerazzurro ama le sfide: dopo aver riportato la Juventus ai massimi livelli ed esserci poi riuscito anche con l’Inter il dirigente 68enne potrebbe essere seriamente tentato dal provare a fare lo stesso anche con uno dei club che hanno scritto la storia del calcio europeo.

I tifosi dell’Inter sperano ovviamente che si tratti solo di voci e che Marotta non lasci il suo posto: una figura come la sua è troppo importante per garantire al club solidità e sostenibilità.