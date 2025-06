Lautaro Martinez può lasciare l’Inter: un club è disposto a spendere una cifra folle per il bomber nerazzurro.

L’Inter ha scelto di puntare su Cristian Chivu. E’ proprio l’ex calciatore nerazzurro (ed ex allenatore della Primavera interista) il successore di Simone Inzaghi: il tecnico rumeno – che percepirà 2,5 milioni a stagione più bonus – si è legato alla Beneamata fino al 2027. In questa stagione Chivu ha guidato il Parma da febbraio a giugno, riuscendo a raggiungere la salvezza con i ducali.

Assieme a Chivu la dirigenza dell’Inter si siederà subito al tavolo per capire come intervenire sul mercato. La stagione si è conclusa senza nemmeno un trofeo ma il cammino è stato comunque molto positivo: niente rivoluzioni, quindi, ma solo innesti mirati che andranno a rendere più forte una rosa già molto competitiva.

Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una notizia che non fa certamente dormire sonni tranquilli ai tifosi interisti. Dopo Simone Inzaghi, infatti, un altro grande protagonista delle ultime annate nerazzurre potrebbe salutare. Stando alle ultime voci, infatti, la cessione di Lautaro Martinez non è più così impossibile.

Follia Lautaro Martinez: offerta clamorosa, può partire

L’attaccante argentino è capitano dell’Inter e solo un anno fa ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2029: un gesto che testimonia quanto affermato più volte da Lautaro, ovvero il suo grande amore per la maglia nerazzurra e il desiderio di entrare nella storia di questo club. Eppure il finale di questa stagione potrebbe aver lasciato qualche strascico: nel giro di poche settimane l’Inter ha visto sfumare la Coppa Italia, il campionato e la Champions League, subendo oltretutto una batosta nella finale europea contro il PSG.

Il ‘Toro’ è molto corteggiato dai club di Premier League: in prima fila c’è soprattutto il Manchester United, disposto a sborsare una cifra ‘monstre’ pur di convincere l’Inter a lasciar partire il proprio capitano. Le ultime indiscrezioni rivelano però che anche un altro club è pronto a lanciare l’assalto al bomber nerazzurro.

Si tratta dell’Atletico Madrid, in cerca di acquisti di spessore per rilanciarsi dopo un’annata sottotono. In passato l’agente di Lautaro Martinez ha rivelato che l’attaccante dell’Albiceleste sarebbe ben felice di trasferirsi in Spagna se mai un giorno decidesse di lasciare la Serie A. Ecco perché i Colchoneros possono crederci: Simeone lo conosce bene e ha già dato l’ok all’operazione. L’Inter chiede però almeno 110 milioni di euro per Lautaro.